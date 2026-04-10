'Pobjednici' se vraćaju! Nova sezona serijala donosi priče o gluhim sportašima, migrantima

Foto: HRT

Nakon uspješne prve sezone, autorica i voditeljica Ida Prester donosi još jednu kolekciju snažnih i iskrenih portreta ljudi čiji životi ruše društvene predrasude. Priče su to o gluhim sportašima, migrantima...

Hrvatska radiotelevizija (HRT) u ponedjeljak, 20. travnja na Prvome programu Hrvatske televizije (HRT – HTV1) s početkom u 20:45 sati prikazuje novu sezonu inspirativnog serijala 'Pobjednici'.

Serijal će kroz novih šest epizoda između ostalih predstaviti i Kristijana Živkovića, vrhunskog rukometaša, koji nakon gluhoće razvijene u ranom djetinjstvu, pokazuje da uspjeh i ispunjen život ne ovise o sluhu. Upoznat ćemo i Tonija, gluhog šahovskog olimpijca i čistača ulica iz Makarske, kojeg grad obožava i koji svakim potezom dokazuje da se vrijednost mjeri karakterom, ne dijagnozom.

Abbey iz Gambije, fluentan u hrvatskom i engleskom, kroz priče o studiju, rasističkim napadima i prijateljstvima progovara o jeziku, identitetu i emocijama u novoj domovini. Toniju, djevojku s Down sindromom pratimo na poslu i svakodnevnim aktivnostima, gdje njezina samostalnost, humor i nježni obiteljski odnosi govore više od bilo koje etikete. S Ivanom, poliglotom s Down sindromom, te njegovom obitelji i poslovnim kolegama, pratimo kako povjerenje i jasna pravila stvaraju ravnopravnog člana tima.

U prvoj epizodi naziva 'Život u kolicima' upoznajemo Svena i Ninu mlade ljude koji nisu dopustili da ih život u kolicima zaustavi. Njih ne definira nesreća, nego sve što su nakon nje izgradili. Sven i Nina su pravi pobjednici. Svaki dan ima svoje male rutine. Jutarnja kava, put na posao, izlazak s prijateljima.

A ponekad je dovoljan samo jedan trenutak da se sve promijeni. Jedna sekunda koja podijeli život na prije i poslije. 'Pobjednici' nisu samo serija - to je poziv na promjenu. 'Pobjednici' su prilika da svijet vidimo drugačijim očima i ostavimo predrasude po strani. Možda ćemo na kraju shvatiti da su pravi pobjednici oni koji se ne boje biti ono što jesu. Možda ćemo ih pronaći i u sebi.

Serijal bilježi svakodnevne trenutke, razgovore, rutine i male situacije koje najbolje pokazuju kako ljudi žive s onim što im je zadano.

- Ove priče nisu tu da nekoga uljepšaju ili da kod publike probude sažaljenje. One su dokaz da je normalno biti različit i da se vrijednost čovjeka mjeri time kako živi, radi, voli i ne odustaje - izjavila je Ida Prester.

Uz Idu scenarij potpisuje i Goran Ribarić, koji je ujedno i redatelj serijala; direktor fotografije je Mario Topić, a montažu potpisuju Elena Radošević i Goran Salčić. Urednica za HRT je Maja Tokić. Serijal nastaje u produkciji Kinoteke, izvršna producentica je Nina Kukec, producenti Ljubo Zdjelarević i Iva Tkalec, a nova sezona 'Pobjednika' stiže kao jasan podsjetnik da pravi heroji žive odmah pored nas.

