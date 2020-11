Pobjednik Big Brothera sretno zaljubljen: Sav novac potrošio

Svojedobno je Bjelovarčanin govorio da ne može pronaći 'normalnu ženu'. 'Ne volim žene koje stalno prigovaraju, ne volim da imaju kandže i da te stalno grebu. Lako se zaljubim', rekao je Orky

<p>Pobjeda u Big Brother kući <strong>Antoniu Oraču Orkyju</strong> (28) donijela je 2018. godine 371.000 kuna, a godinu poslije sve je potrošio na renoviranje stana u Bjelovaru, motocikl, autoškolu, zube, izlaske i šoping. </p><p>- Normalno da sam sve potrošio, gdje neću - rekao nam je kroz smijeh prošle godine. Do sada se o njegovom ljubavnom životu nije znalo gotovo ništa, a sada je Orky otkrio na društvenoj mreži da je zaljubljen. Srce mu je 'ukrala' djevojka <strong>Dragana</strong> (22). </p><p>- Treba se nekad i počešljati, najdraže stvorenje - komentirao je ispod fotografije. </p><p>Svojedobno je govorio da ne može pronaći 'normalnu ženu'.</p><p>- Ne volim žene koje stalno prigovaraju, ne volim da imaju kandže i da te stalno grebu. Lako se zaljubim - rekao je Orky. U reality show je ušao kao konobar, a dotad je 13 puta dao otkaz. </p><p>- Sad sam pametniji i to je sve iza mene. Moji prijatelji misle da sam kreten zato što se volim skidati u kafićima i kupati u fontani. Najgora osobina mi je to što volim popiti. Bio sam jednom pijan, zvao taksi i na pola puta zaspao. Dovezao me doma, ali me nije mogao probuditi pa me odveo na Hitnu. S Hitne su me prebacili na psihijatriju pa su me prijatelji spašavali da tamo ne ostanem – ispričao je prošle godine Orky. Nakon showa se zaposlio u tvrtki koja se bavi proizvodnjom inox i aluminijskih ograda.</p>