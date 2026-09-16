Pobjednik prvog nizozemskog The Voicea pronađen mrtav

Prvi pobjednik popularnog pjevačkog natjecanja The Voice, Ben Saunders, pronađen je mrtav u jezeru u Nizozemskoj. Tragično preminula zvijezda imala je 43 godine, a iza sebe je ostavila zaručnicu i troje djece, piše The Sun.

Beživotno tijelo Bena Saundersa, pobjednika prve sezone nizozemske inačice showa "The Voice of Holland" 2011. godine, izvučeno je iz rekreacijskog jezera Rijkerswoerdse Plassen, smještenog između gradova Arnhem i Elst.

Njegov nestanak prijavljen je u utorak ujutro, samo nekoliko sati prije nego što je tijelo pronađeno oko 13:20 sati. Policija je pokrenula opsežnu potragu nakon što je jedan prolaznik uočio muškarca kako ulazi u vodu iz koje se nije vratio. U akciji spašavanja sudjelovali su timovi na kopnu i vodi, uključujući čamce, ronioce, pse tragače i helikopter. Iz policije su potvrdili kako je isključena mogućnost kaznenog djela, no točan uzrok smrti još nije objavljen. U javnom apelu za pomoć objavljenom tijekom potrage, opisan je kao 43-godišnji muškarac s bradom, odjeven u bijelu majicu, plave traperice i crne cipele, s tetovažama na glavi, vratu, rukama i šakama.

Foto: Youtube Sceenshot

Shrvani brat preminulog pjevača, Dean Saunders, potvrdio je tragičnu vijest na Instagramu, izrazivši svoju duboku tugu.

​- Moj dragi mlađi brat danas je preminuo. Nikada prije nisam osjetio ovakvu bol - napisao je.

​- Kakav grozan dan za sve nas. Moramo naučiti živjeti s ovim i nadam se da će se prema tome odnositi s poštovanjem. Ben je imao prekrasnu obitelj i rodbinu koja ga neizmjerno voli. I ja ću ga uvijek voljeti. Ben je u mom srcu i tamo će zauvijek ostati - dodao je Dean.

Od pjevača se oprostio i njegov bivši mentor iz showa, Marco Borsato.

​- Dragi, poseban čovječe, srce mi plače. Ne mogu pronaći riječi za prazninu koju ostavljaš za sobom - objavio je Borsato.

​- Draga Janita, prijatelji i obitelji, puno snage u nošenju s ovim ogromnim gubitkom - poručio je.

Ben Saunders rođen je u Londonu devetog srpnja 1983. godine u engleskoj obitelji, a odrastao je u nizozemskom gradu Hoornu. Nacionalnu slavu stekao je pobjedom u prvoj sezoni showa "The Voice of Holland", formata koji je kasnije postao globalni fenomen. Već na audiciji je izvedbom pjesme "Use Somebody" grupe Kings of Leon u nekoliko sekundi okrenuo stolice svih članova žirija. U finalu je pomeo konkurenciju osvojivši 59 posto glasova publike. Njegov pobjednički singl "Kill For A Broken Heart" odmah je zasjeo na prvo mjesto ljestvica, a debitantski album "You Thought You Knew Me By Now" postao je najprodavaniji u Nizozemskoj.

Nakon velikog uspjeha, njegov život obilježile su i brojne kontroverze. Godine 2016. osuđen je na društveno koristan rad zbog fizičkog napada. Pažnju javnosti privukao je i kada se pridružio motorističkom klubu Satudarah, koji je u međuvremenu zabranjen. Prošle godine ponovno se našao u središtu medijske pažnje nakon što mu je zapaljen automobil. U siječnju ove godine, Saunders je javno progovorio o velikim financijskim i zdravstvenim problemima, no unatoč svemu, isticao je želju da nastavi pjevati i nastupati. U Arnhemu je vodio vlastiti salon za tetoviranje. Iza sebe je ostavio zaručnicu Janitu i troje djece.

*uz korištenje AI-ja

