Pobjednik 'Supertalenta' Denis: Napokon opet pjeva na ulici, volio bi jednog dana s Bebekom

Put od kuće do mjesta na kojem nastupa, u Ferhadiji, činio mu se kao vječnost. Sve što je htio bilo je uzeti opremu sjesti pokraj svoga oca Nebojše i zapjevati prolaznicima te im tako uljepšati dan

<p><strong>Denis Barta</strong> (22), slijepi i autistični mladić iz Sarajeva koji je u prosincu 2018. u showu 'Supertalent' osvojio cijelu Hrvatsku te na kraju pobijedio, i dalje izmamljuje osmijeh na lica.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Denis se vratio nastupima </strong></p><p>Nakon što zbog korona virusa koji je paralizirao čitav svijet nije mogao nastupati po ulicama Sarajeva, što je inače svakodnevno radio, Denis se krajem rujna ponovno vratio u Ferhadiju, gdje je dobio odobrenje za nastupe. Put od kuće do mjesta na kojem će nastupati činio mu se kao vječnost, jer jedino što želi je sjesti pokraj oca <strong>Nebojše</strong> i razveseliti ljude.</p><p>U finalu 'Supertalenta' žiri i publiku očarao je pjesmom Kemala Montena 'Vratio sam se živote', a posvetio ju je svima koji imaju poteškoća. Kao i u prethodnim izvedbama, emocije se nisu mogle sakriti.</p><p>Razgovarali smo s njegovim roditeljima i bližnjima nekoliko minuta prije nego što se Denis trebao popeti na binu i izvesti posljednju točku u showu. Znali su da će dati sve od sebe, polagali su velike nade. I uspio je. Zahvaljujući radu i trudu, ali i ljudima dobrog srca koji su prepoznali njegovu kvalitetu.</p><p>Od tada do danas Denis na sebi nije prestao raditi. Nikad ne odustaje i uvijek želi još. A onda je došla korona, koja je njegovim kolegama poremetila planove jer su im bili otkazani nastupi.</p><p>Denisu je otkazana gaža u ožujku u Rijeci, ali to ga nije obeshrabrilo. Pridržavao se svih mjera i uputa pa je koristio vizir dok je svirao. Kad je broj zaraženih bio na vrhuncu, nije očajavao, nego je kod kuće vrijedno radio i vježbao za nastupe.</p><p>- Poslije kiše dolazi sunce - znao nam je Denis reći pa bi se nasmijao domišljatoj izjavi.</p><p>Denis je prošle godine izdao CD s osam svojih pjesama i snimio duet s Dream Team Babama iz Ljubuškog, koje su dobile zlatni gumb u sedmoj sezoni 'Supertalenta', a snimio je i videospot za pjesmu 'Eh tuđino kleta'.</p><p><strong>POGLEDAJTE SPOT ZA PJESMU 'EH TUĐINO KLETA': </strong></p><p>- Zbog cijele situacije s koronom Denis sad neće snimati, ali imamo u planu iduće godine nastaviti raditi na novim pjesmama. Denis svira sve glazbene pravce, a posebno mu leži pop i rock glazba - ispričao nam je njegov otac.</p><p>Otkrio nam je i kako je Denisu velika želja u budućnosti zapjevati sa <strong>Željkom Bebekom</strong> (74). Nekadašnjeg pjevača Bijelog dugmeta upoznao je u travnju ove godine, kad je bio na snimanju emisije 'Večernjakov pečat', gdje je bio nominiran za osobu godine i ponos Bosne i Hercegovine. Otpjevao je pjesmu 'Moj lipi anđele' Olivera Dragojevića, a ljudi su komentirali da ih dugo neka izvedba nije tako dirnula.</p><p>Volio bi se pojaviti i u emisiji 'Lijepom našom'.</p><p>- To mu je baš velika želja jer bi htio zasvirati slavonske pjesme i zapjevati s Kićom Slabincem - pojašnjava nam njegov tata.</p><p>U slobodno vrijeme odlazi u park, uživa u šetnji, a kod kuće, kaže nam Nebojša, uživa u svojem svijetu, a to je glazba.</p><p>Želi obilaziti domove za starije, gdje će svojim glazbenim programom zabavljati osobe treće dobi. To će i napraviti, samo čeka da se smiri situacija oko korone kako ne bi u opasnost doveo sebe, ali i druge.</p>