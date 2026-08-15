Počasno Srce Sarajeva za Diega Lunu: 'Dosta je elitizma...'

Meksički glumac, redatelj i producent Diego Luna primio je Počasno Srce Sarajeva na 32. izdanju Sarajevo Film Festivala, kao priznanje za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti.
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Nagradu mu je pred ispunjenim Ljetnim kinom Coca-Cola uručio direktor festivala Jovan Marjanović, a emotivni Luna iskoristio je priliku da se zahvali publici i pohvali jedinstvenu atmosferu po kojoj je SFF poznat u svijetu.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Nagradu mu je pred ispunjenim Ljetnim kinom Coca-Cola uručio direktor festivala Jovan Marjanović, a emotivni Luna iskoristio je priliku da se zahvali publici i pohvali jedinstvenu atmosferu po kojoj je SFF poznat u svijetu. |
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Nagradu mu je pred ispunjenim Ljetnim kinom Coca-Cola uručio direktor festivala Jovan Marjanović, a emotivni Luna iskoristio je priliku da se zahvali publici i pohvali jedinstvenu atmosferu po kojoj je SFF poznat u svijetu.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
- Hvala vam, upravo su mi ispričali povijest Festivala. I sada sve ima smisla. Čast mi je primiti ovu nagradu, čast mi je biti večeras ovdje ispred vas - rekao je Luna.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Posebno je pohvalio odnos festivala prema publici i otvorenost.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
- Najvažnije, želim zahvaliti vama jer ste podsjećanje što Festival treba biti. Dosta je elitizma, zatvorenih krugova i onih koji mogu ili ne mogu prisustvovati. Ovo je fantastično, tri tisuće ljudi gleda film. To je za mene nada. Vidjeti vas sve ovdje dok činite zajednicu čini me sretnim. Vratit ću se kući i reći svima da trebaju doći, tako ste posebni - poručio je.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Direktor festivala Jovan Marjanović objasnio je odluku o dodjeli nagrade Luni.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
- Prije četvrt stoljeća Diego Luna osvojio je naša srca svojom nezaboravnom ulogom u filmu 'I tvoju mamu također'. Tada smo se nadali, a danas znamo, da svjedočimo rađanju umjetnika koji neće prestati istraživati i iznenađivati, neprimjetno se krećući od velikih holivudskih produkcija do intimnih ljudskih priča koje otkrivaju bogatstvo latinoameričke kulture. Svojim izuzetnim opusom ostavio je dubok trag u suvremenoj kinematografiji i velika nam je čast uručiti mu Počasno Srce Sarajeva - izjavio je Marjanović.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Luna se tako pridružio probranom društvu filmskih velikana koji su primili ovo priznanje, među kojima su i njegovi sunarodnjaci Gael García Bernal (2014.) i Alejandro González Iñárritu (2019.), čime je postao treći meksički filmaš s ovom prestižnom nagradom.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Karijera Diega Lune uistinu je impresivna. Međunarodnu pažnju privukao je 2001. godine kultnim filmom Alfonsa Cuaróna 'I tvoju mamu također', uloga koja ga je etablirala kao jednog od najuvjerljivijih talenata meksičke kinematografije.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Taj uspjeh otvorio mu je vrata suradnji s redateljima kao što su Steven Spielberg, Gus Van Sant i Harmony Korine.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Globalnu popularnost stekao je ulogom Cassiana Andora u filmu 'Rogue One: Priča iz Ratova zvijezda' (2016.), a istu je ulogu reprizirao u hvaljenoj Disney+ seriji 'Andor'.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Za svoj rad na seriji, čiji je bio i izvršni producent, zaradio je dvije nominacije za Zlatni globus i dvije nominacije za nagradu Critics' Choice.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Njegov opus uključuje i zapažene uloge u Netflixovoj seriji 'Narcos: Meksiko', filmu 'Poljubac žene pauka' Billa Condona te seriji 'La Máquina', u kojoj je ponovno surađivao sa svojim dugogodišnjim prijateljem i kolegom Gaelom Garcíjom Bernalom.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL