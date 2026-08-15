Počasno Srce Sarajeva za Diega Lunu: 'Dosta je elitizma...'

​- Najvažnije, želim zahvaliti vama jer ste podsjećanje što Festival treba biti. Dosta je elitizma, zatvorenih krugova i onih koji mogu ili ne mogu prisustvovati. Ovo je fantastično, tri tisuće ljudi gleda film. To je za mene nada. Vidjeti vas sve ovdje dok činite zajednicu čini me sretnim. Vratit ću se kući i reći svima da trebaju doći, tako ste posebni - poručio je. | Foto: Armin Durgut/PIXSELL