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PRIZNANJE ZA KARIJERU

Počasno Srce Sarajeva za Diega Lunu: 'Dosta je elitizma...'

Meksički glumac, redatelj i producent Diego Luna primio je Počasno Srce Sarajeva na 32. izdanju Sarajevo Film Festivala, kao priznanje za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti.
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Sarajevo: Meksički glumac i redatelj Diego Luna dobitnik nagrade Počasno Srce Sarajeva
Nagradu mu je pred ispunjenim Ljetnim kinom Coca-Cola uručio direktor festivala Jovan Marjanović, a emotivni Luna iskoristio je priliku da se zahvali publici i pohvali jedinstvenu atmosferu po kojoj je SFF poznat u svijetu. | Foto: Armin Durgut/PIXSELL
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Nagradu mu je pred ispunjenim Ljetnim kinom Coca-Cola uručio direktor festivala Jovan Marjanović, a emotivni Luna iskoristio je priliku da se zahvali publici i pohvali jedinstvenu atmosferu po kojoj je SFF poznat u svijetu. | Foto: Armin Durgut/PIXSELL
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