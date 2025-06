Počela sezona slavnih na Hvaru! Luksuzni restoran ugostio je Kramarića i američku glumicu

Sezona slavnih na Hvaru službeno je otvorena! Luksuzni restoran Gariful, smješten tik uz more na hvarskoj rivi, ponovno je postao omiljena destinacija zvijezda. Ovih dana su ih posjetili hrvatski nogometni reprezentativac Andrej Kramarić i američka glumica te reality zvijezda Heather Dubrow.

- Bila nam je istinska čast večeras u Garifulu poželjeti dobrodošlicu hrvatskom reprezentativcu Andreju Kramariću i poznatoj američkoj glumici i TV osobi Heather Dubrow - poručili su iz Garifula na društvenim mrežama, uz zajedničke fotografije sa slavnim gostima.

- Naš tim imao je zadovoljstvo poslužiti ih s osmijehom i predanošću, čineći tu ljetnu večer nezaboravnom - savršenim spojem fine kuhinje, luksuza i autentičnog hvarskog gostoprimstva. Hvala vam na posjetu i nadamo se da ćemo vas uskoro ponovno vidjet - dodali su.

Heather Dubrow američka je glumica i televizijska osoba. Najpoznatija je po sudjelovanju u reality showu The Real Housewives of Orange County na televiziji Bravo, gdje se pojavila u osam sezona. Glumila je i u serijama 'That's Life', 'Bračna nevjera' i 'Hawaii Five-0'. U braku je s poznatim plastičnim kirurgom Terryjem Dubrowom.

Restoran Gariful otvoren je 1981. godine kao skromni riblji lokal, a s vremenom se razvio u jedan od najluksuznijih na hrvatskoj obali. Vlasnik je danas Ivan Gospodnetić, kojemu je suradnik Dinko Petričević, poznatiji kao ribar Mijo. Tijekom godina, za njihovim stolovima sjedili su Tom Cruise, Demi Moore, Bono Vox, Lionel Messi, Brigitte Nielsen, Edward Norton i mnogi drugi.