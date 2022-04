Počeli su koncerti, valjda će sad napokon prestati one žalopojke

Val jakih glazbenih imena zapljusnuo nas je prošlih tjedana, nekako s popuštanjem svih mjera najave velikih koncerata samo su počele dolaziti. Organizatori kao da su ih imali spremljene u ladici pa kad su dobili dopuštenje, u javnost su pustili melodiju za naše uši. Dobro, oni koje vole opskurne, ili manje opskurne klubove, ali s jednako ništavnom, neslušljivom i groznom muzikom, i dosad su se zabavljali.

Često su kršili sve zakone i mjere, ali u ovakvim je slučajevima često primjenjivo - kakva muzika, takvi i slušatelji. No s popuštanjem mjera dobili smo i “normalnu” muziku na pladnju. Posljednja u nizu najava velikih nastupa bila je gostovanje benda Rage Against The Machine u rujnu u Zagrebu. Dolaze ove godine i Celine Dion, Arctic Monkeys, Zucchero, Nick Cave, Placebo, Simple Minds, Kiss, Pixies... da ne nabrajam sad sve, ima podosta dobrih koncerata kod nas, a i u blizini je također razigrano, tako u Beč ili u München možemo skočiti na najveće, The Rolling Stonese.

I domaći su glazbenici živnuli, bit će zanimljivo vidjeti koliko su radili na sebi i kvaliteti dok nisu mogli nastupati. Kmečalo se puno, rasprave o krumpirima i njihovu kopanju, svačega smo se naslušali. Nažalost, naslušali smo se svačega i iz njihova repertoara. Kao da nema drugih poslova. Lijepo je nedavno rekao Senna M. Da je ostao u glazbi, bio bi na burzi. No mnogi glazbenici u nas ustrajni su baš na glazbenim karijerama, uvjereni su da bi bila šteta da se ostave muzike. Ja sam uvjeren da ne bi bila šteta da se neki ostave tog posla i prime nekog drugog. Glazba, poglavito slušatelji, bili bi na dobitku, a neke druge grane, ne znam, recimo ugostiteljstvo, možda bi bile na dobitku...

