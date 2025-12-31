Počeo je najveći radijski maraton u povijesti radija

Danas u 6 ujutro, Hrvatski radio na Drugom programu (HRT – HR 2) pokrenuo je maraton "100 glasova u 100 sati za 100 godina" - projekt kojim je započelo obilježavanje stote obljetnice Hrvatske radiotelevizije (HRT).

A točno u podne počinje najveći izazov - rušenje Guinnessovog rekorda "Najviše voditelja u radijskom maratonu" / "Most hosts in radio talk show relay".

Osim na linearnim frekvencijama Drugog programa (HRT – HR 2), program možete pratiti i putem videoprijenosa na platformi HRTi te na službenom YouTube kanalu HRT-a.

Glavna urednica programa Hrvatskog radija Elijana Čandrlić Glibota istaknula je kako je doživjeti stotu obljetnicu velika privilegija, piše HRT.

- Naša generacija imat će sreću da može obilježiti 100 godina. To je ogromna brojka koja izaziva strahopoštovanje. Kada pogledate unatrag, bilo je tu pravih radijskih velikana, nezaboravnih glasova kojih ćemo se prisjećati. Radio je evoluirao, jako se mijenjao, a sada živimo u dobu kada je to još intenzivnije - rekla je Čandrlić Glibota.

Urednik IMS-a Hrvatskog radija i Prvog programa Ivica Ružičić istaknuo je kako je središnji projekt proslave – radijski maraton "100 glasova u 100 sati za 100 godina" - jedinstven i u međunarodnim okvirima.

- Koliko mi je poznato, nitko nikada nije pokušao ništa slično, pogotovo kada govorimo o medijima. Ovih 100 godina jako obvezuje sve nas s obzirom na to da smo naslijedili bogatu povijest - rekao je.

Urednik Drugog programa Hrvatskog radija Zlatko Turkalj pojasnio je kako će izgledati sam maraton, u kojem će se tijekom 100 sati u eteru izmijeniti 100 glasova iz svih dijelova sustava Hrvatskog radija.

PRATITE UŽIVO:

- Zagrijavanje za maraton već je počelo, a krećemo točno u podne - 15 minuta su glasovi u eteru, izmjenjujemo se i tako moramo biti u kontinuitetu. Ovo je prvi put u svijetu da ovako postavljamo pravila za one koji će možda jednog dana poželjeti raditi sličnu stvar, rekao je Turkalj.

Istaknuo je kako su pravila stroga i da se teme ne smiju ponavljati.

Očekuje se da će Guinnessov rekord biti srušen u popodnevnim satima na Novu godinu, nakon čega se maratonski program nastavlja sve do 4. siječnja.

Višednevni radijski maraton na Drugom programu (HRT – HR 2), uz bogat i interaktivan program za publiku, čini doček Nove 2026. jedinstvenim događajem na hrvatskoj radijskoj medijskoj sceni.

Hrvatski radio (HRT – HR 2) poziva sve slušatelje da budu dio toga povijesnog dočeka te uvedu HRT i Hrvatski radio u sljedećih 100 godina.