OD 20:15

Počinje druga epizoda Supertalenta: U šokantnom nastupu riskirat će vlastiti život

Večeras u Supertalent stiže Fakir Testa koji će hodati po noževima, a to će biti tek početak šokantne druge epizode ovogodišnjeg Supertalenta

Uskoro počinje druga epizoda Supertalenta u kojoj gledatelje očekuje pravi spektakl jer stiže 44-godišnji Fakir Testa koji će izvesti šokantnu točku. Godinama je, kako kaže, pripremao nastup u kojemu će večeras, uz pomoć svoje partnerice, svoj život dovesti u rizik. Nakon što demonstrira koliko su njegovi noževi oštri, Testa će učiniti nešto što će sve u studiju ostaviti bez daha – hodati po njima!

- Koliko je ovo realno sigurno? – upitat će šokirani Fabijan.

No, hodanje po noževima tek je početak jer ono što slijedi bit će još luđe! Šokantne izvedbe, magične trikove, zastrašujuće akrobacije i još puno talenata, ne propustite večeras od 20:15 na Novoj TV.

Dok čekamo početak nove epizode, prisjetimo se najznačajnijih nastupa iz prve audicijske emisije, koja je počela prošle nedjelje. Na iznenađenje mnogih, već je u prvoj epizodi 'pao' prvi zlatni gumb. Ivona Dragičević, 26-godišnja Zagrepčanka istodobno je crtala objema rukama i nogama. Publika i žiri s nevjericom su pratili kako nastaju četiri crteža u isto vrijeme, pokušavajući pogoditi što će oni na kraju otkriti. Kada je spojila sve papire, na crtežu se pojavio portret voditelja Frane Ridjana, što je izazvalo veliko oduševljenje u studiju.

Pogledajte nastup koji je dobio prvi zlatni gumb u Supertalentu ove sezone! Mnogi oduševljeni

Osim Ivone, žiri je oduševila neustrašiva akrobatkinja Anica Perić čija je točka impresionirala sve prisutne, a slične je reakcije dobila i Eva Pak (14) iz Slovenije koja je u Supertalent stigla kako bi pokazala svoje umijeće jodlanja.

Atmosferu na pozornici potom su zapalili Andranik i Gevorg, poznatiji kao Vardanyan Brothers. Dok je jedan brat balansirao na glavi drugoga, istodobno su u svoju točku uključili oštrice, podižući razinu rizika i napetosti do krajnjih granica.

Nastup 10-godišnjeg Lea Tuđena zaslužio je četverostruki prolaz od žirija. Leo, koji je pred žirijem izveo svoj prvi nastup u životu, oduševio je publiku i članove žirija mađioničarskim trikom s kartama.

FOTO Šokantne izvedbe! Sjećate li se ovih najbizarnijih nastupa iz prošlih sezona Supertalenta?

Najšokantniji nastupu prošle nedjelje imao je Williamsa Martina Sancheza Lopeza, koji je zahvaljujući izuzetno pokretnim očnim mišićima, u ritmu plesnih pokreta izveo performans s očima, koji mu je osigurao prolazak dalje.

Dalje je prošao i Daniel Frkat koji j žiri dirnuo snažan i emotivan pjevačkim nastupom. Još jedan glazbeni trenutak koji je osvojio publiku i žiri donio je obiteljski bend The Plut Family. Dvije sestre i brat s gitarom stali su zajedno na pozornicu i svojim vokalima donijeli posebnu emociju izvedbom pjesme 'Zar je voljeti grijeh'.

U Supertalent je prošle nedjelje stigao i Damir Ljubek koji je već ranije stekao simpatije publike, pa je i on svojim nastupom zaslužio prolaz.

