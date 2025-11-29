Obavijesti

Pini Budišin su se okrenuli svi mentori, ona odabrala Vannu

Pini Budišin su se okrenuli svi mentori, ona odabrala Vannu
Foto: Dario Njavro/HRT

I u drugoj epizodi nas očekuje mnogo zabave, glazbe, a ponajviše mladih talenata. Tko će oduševiti žiri i proći dalje u natjecanje te kojeg će mentora odabrati, ostaje nam za doznati

Nakon što su voditelji Iva Šulentić i Ivan Vukušić pokazali kako izgleda put najmlađih natjecatelja prema sceni, počela je druga emisija audicija u drugoj sezoni 'The Voice Kids Hrvatska'. 

Foto: Dario Njavro/HRT

David Šimunov dolazi iz Zagreba, ima 10 godina, a mama ga je još od malih nogu učila pjevati, što nam je pokazao na zabavnim snimkama na mobitelu. Volio bi jednoga dana Hrvatsku predstavljati na Eurosongu, svojom pjesmom, i biti na vrhu. 'Jesen stiže, dunjo moja' od Olivera njegov je izbor za nastup, a okrenule su se dvije mentorice.

Foto: Dario Njavro/HRT

Vrlo iskreno govorio je o tremi i strahu od nastupa, a dalje je odlučio nastaviti u Vanninu timu.

- Fora mi je biti pod reflektorima, nije kao doma, ovdje se osjećam slobodno - rekla je devetogodišnja Eli Hubak, koja na audiciju dolazi iz Zagreba. 

Foto: Dario Njavro/HRT

- Nemirna sam, luda i ne volim baš slušati, volim biti svoja - opisala je sebe, a onda otpjevala 'Moj mali je opasan' od Tajči i zaslužila da joj se okrenu svi mentori. Nastup je posvetila svojoj simpatiji, a nastavlja u timu mentora Gopca.

Iz Jasenovca je na audiciju stigla jedanaestogodišnja Erika Šepović, a izabrala je vrlo zahtjevnu pjesmu 'Somewhere Only We Know' obradu Lily Allen (orig. Keane). U posljednjim sekundama ipak se okrenula Mia i Erika nastavlja natjecanje u njezinu timu. 

Foto: Dario Njavro/HRT

- Sviđa mi se tvoje sanjivo pjevanje, puno ćemo morati raditi i vidjeti što sve možeš - komentirala je Mia.

Viktor Kolmar iz Zagreba ima 14 godina, a na pozornici je od druge godine.

Foto: Dario Njavro/HRT

Cijela je obitelj 'kazališna', kako sam kaže, stvaraju zajedno predstave, kostime, tekstove i obožavaju to što su malo drukčiji. Na njegovu izvedbu pjesme 'I'm Still Standing' od Eltona Johna okrenuo se Marko Tolja, u čijem će timu nastaviti svoje putovanje kroz emisiju.

- I dalje ne mogu vjerovati da mi se ovo događa i da ja, jedna Marta iz Vukovara, idem sad na Voice - iskreno je pred kamerom rekla ta simpatična trinaestogodišnjakinja.  Otpjevala je pjesmu 'Stay' od Rihanne, no ovaj put to nije bilo dovoljno da se ijedan mentor okrene.

Foto: Dario Njavro/HRT

Marta Mičić dobila je mnogo dobrih savjeta, veliku podršku publike u studiju i preporuku da pokuša ponovno.

- Nepravde ima jako puno u životu pa se naučiš živjeti s njom - mudro je zaključila trinaestogodišnja Pina Budišin koja je 'po' iz Kaštila, a po’ sa Šolte'.

Foto: Dario Njavro/HRT

Ima brata blizanca koji je stariji samo minutu i koji joj je velika potpora, a i sam voli pjevati. Na izvedbu pjesme 'From The Start' od Laufey okrenuli su se svi mentori, Mia je blokirala Tolju, a nakon komplimenata za izvedbu i izbor pjesme Pina je odlučila nastaviti s Vannom.

Katja Kulaš na scenu je donijela svoju izvedbu pjesme 'The Climb' od Miley Cyrus i odlučila dalje kroz emisiju putovati s Gopcem i njegovom ekipom.

Foto: Dario Njavro/HRT

Iz Zagreba je, ima trinaest godina, obožava baku i djeda u Lici i svog malog psa Rokija koji joj je uz obitelj bio podrška na audiciji.

Leon Jambrek dvanaestogodišnjak je iz Bjelovara. Potpuno je osvojio mentore i publiku svojim pomalo neočekivanim izborom i izvedbom pjesme 'I Will Always Love You' Whitney Houston.

Foto: Dario Njavro/HRT

Okrenuli su mu se svi mentori, a dalje nastavlja uz Miju. Inače, pjeva u zboru, voli prirodu i ima svoje omiljeno drvo.

- Volim operu i balet, mjuzikl, kazalište, što možda ova generacija baš i ne voli - iskreno je rekla Katarina Čepo.

Foto: Dario Njavro/HRT

Ima 13 godina, iz Zagreba je i oduševila je publiku izborom i izvedbom pjesme 'Kažu svi da izmišljam' Ane Širić feat. Damir Urban. Uz Miju, u posljednjem trenutku okrenuo se i Tolja s kojim će Katarina nastaviti natjecanje.

