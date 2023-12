Sergej i Ivana prošli su dalje, a Ivo napušta emisiju 'The Voice'

Nakon uzbudljivih pet subota i pet audicija u showu 'The Voice Hrvatska', u kojima je 40 natjecatelja našlo svoje mjesto u četiri tima mentora, Vanne, Gopca, Urbana i Dine, napetost sada još više raste.

Slijedi nokaut-faza, novi izazov i za mentore i za talentirane natjecatelje koje smo upoznali. Nakon nokaut-faze u svakom timu ostat će po šest natjecatelja. Pred nama su tri subote i tri emisije nokaut-faze showa.

Voditelji Iva Šulentić i Ivan Vukušić objasnili su što znači nokaut-faza. Mentori kao svoje odluke mogu reći: 'da', 'ne' i 'možda'. Oni koji dobiju 'možda', u trećoj će emisiji nokauta imati šansu ipak proći dalje.

Prvo troje natjecatelja dolazi iz Vannina tima. Pripremali su se uz pomoć mentorice i njene ekipe. Pomogli su im vokalna trenerica Djordjija Palić te glazbeni producent Goran Kovačić Gorki.

Ivo Kralj nastupio je prvi i izveo Stingovu pjesmu 'It's Probably Me'.

- Imam osjećaj da se večeras malo bolje zabavljaš nego u prošloj sezoni. Inače se ne smiješ toliko kao večeras i na tome ti jako hvala - rekla je Vanna.

Uz pljesak je Ivo prepustio mjesto drugoj članici tima Ivani Jukić. Pjesmu 'Opusti se' grupe Magazin izvela je s mnogo emocija uz veliku podršku ostalih iz tima, svoje mentorice i publike koja je njezin nastup nekoliko puta nagradila pljeskom. Na kraju je bilo i suza.

- Pokazala si sav svoj raspon u tvom naoko nježnom glasu. Sigurna sam da nećeš u životu, gdje god završila, nikomu dati da umanji tvoju vrijednost jer zaista vrijediš - komentirala je Vanna.

Sergej Božić, treći natjecatelj u nokautu iz Vannina tima, poseban i s mnogo osjećaja, izveo je rock-baladu 'Ti moje jedino drago' izvođačice Meri Trošelj. Već od prvih nota imao je sjajnu podršku publike, a na Vanninu licu vidjelo se mnogo emocija koje je Sergej svojim nastupom donio.

- Ukratko, jako sam sretna što sam ti mentor - zaključila je Vanna komplimentirajući Sergejev nastup.

I došlo je vrijeme za prve teške odluke mentorice, uz pokušaje ostalih mentora da joj savjetima olakšaju situaciju. 'Ako ti se netko sviđa ostavi ga, ako ti se netko nije svidio reci mu 'ne'', rekao joj je Urban.

Prvi koji je dobio Vannino 'da' i prolazak dalje je Sergej Božić. Ivo Kralj dobio je 'ne' i napušta natjecanje, ponovno uz velike komplimente. Ostala je mogućnost 'možda' ili prolazak dalje. Ivana Jukić neće morati čekati treću emisiju nokauta, Vanna joj je dala prolazak dalje.