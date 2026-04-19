'Tvoje lice zvuči poznato': Nikad elegantniji Lovro Juraga 'skinuo' legendarnog Sinatru

Počela je sedma epizoda showa 'Tvoje lice zvuči poznato' na Novoj TV. Nakon šest epizoda i gotovo 50 uspješno odrađenih transformacija, kandidati su došli na pola puta svoje avanture u showu.

Prvi su nastupili Sven Pocrnić koji je kao fenomenalni Käärijä briljirao u eksplozivnom duelu s Laurom Sučec koja je utjelovila Baby Lasagnu. Zajedno su donijeli pravi eurovizijski spektakl kroz medley pjesama ‘Rim Tim Tagi Dim’ i ‘Cha Cha Cha’, koji su zaokružili zajedničkom izvedbom pjesme ‘Eurodab’.

Žiri nije skrivao oduševljenje njihovim nastupom. „Jako težak zadatak, vi ste meni djelovali kao jedna duša. Mislim da je ovo bila jedna od najspektakularnijih točaka koje smo imali prilike vidjeti“, kazao je Goran. „Ovo nije bio nastup, ovo je bio takav spektakl, ljudi moji. Zajedno ste eksplodirali na pozornici, bilo je fenomenalno i opet želim gledati ovo“, nadovezala se Martina. „Na početku ove emisije zasjali ste kao dva najljepša dijamanta, svaka vam čast“, zaključio je Mario, a Enis je zaokružio dojmove riječima: „Ovo je toliko scenski, toliko uvjerljivo. Imali ste posebnu energiju koju ste uspjeli prenijeti na nas, svaka vam čast na ovom predivnom otvaranju emisije, divni ste bili.“

David Amaro ponovno je uskočio u žensku transformaciju i postao Jelena Rozga, donijevši na pozornicu hitove ‘Opijum’ i ‘Solo igračica’. „Dok te sad ovako gledam kao Jelenu Rozgu, ti zaista imaš figuru Jelene Rozge i jedne balerine. Tu se ljudi mogu lako poskliznuti jer je Jelena oličenje jedne nježnosti“, komentirao je Mario nakon nastupa.

U elegantnoj i emotivnoj atmosferi Lovro Juraga prizvao je duh Franka Sinatre izvedbama ‘Strangers in the Night’ i ‘My Way’, donijevši dozu bezvremenskog šarma i romantike. „Naježila sam se više puta tijekom tvog nastupa, bilo je wow. Mislim da će ljudi sve više iz emisije u emisiju primjećivati koliko dobro glumački pristupaš zadacima i koliko se cijeli daješ u sve to. Toliko si se približio njemu, blistao si na toj pozornici danas“, poručila mu je Martina.

Podsjetimo, prošle nedjelje pobijedila je Dora Trogrlić. Briljirala je kao legendarni Luciano Pavarotti, a njegov hit 'O sole mio' izvela je s posebnom emocijom i lakoćom.