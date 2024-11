Dunja je humorom razvedrila atmosferu: 'E, to je umjetnost!'

Počela je osma audicijska epizoda 'Supertalenta', koju je otvorio mladi reper iz Umaga, Fenksta. Svojim energičnim nastupom unio je ogromnu količinu pozitivne energije u studio. Brze rime i dinamični prijelazi oduševili su žiri, a njegova karizma i strast prema glazbi nisu prošli nezapaženo.

Martina Tomčić ga je opisala kao 'pretalentiranog i prepametnog', dok je Maja Šuput zaključila da je njegov novi fan.

Foto: NOVA TV

Na sceni su zablistala i braća Paul i Romeo Bilandžić, poznati kao glazbeni duo Lilihip, a njihova izvedba pjesme 'Am, am, am Leone' studio je ispunila veseljem i pozitivom. Zaraznom energijom i šarmantnim nastupom osvojili su publiku i žiri.

- Ne znam što bih vam rekla. Ovo je bio jedan od osebujnijih nastupa - izjavila je Maja.

- Mladenački, veselo i toplo. Životinjsko-prijateljski i društveno-odgovorni nastup koji mi podržavamo - istaknuo je Davor Bilman.

- Vas dvojicu ne mogu svrstati ni u jednu kategoriju, ali mislim da je ova lavica zaslužila jedan gromoglasni aplauz - komentirala je Martina.

- Meni je to bilo tako kako je bilo - kazao je Fabijan Pavao Medvešek.

Foto: NovaTV

Strastveni ritmovi bachate stigli su na pozornicu s nastupom Gabriela Mihalika, plesača iz Osijeka, koji je pokazao posvećenost i talent kojim je razuvjerio početnu sumnju Davora Bilmana oko njegove solo izvedbe.

- Kako si se predstavio u ovom govornom dijelu, s jednakom količinom samouvjerenosti i prezentnosti si odradio i ovaj ples. Mrvicu mi je prekratko trajalo - kazala je Martina.

- Meni je ovo bilo prekrasno. Bilo te je zaista prekrasno gledati i voljela bih te vidjeti ponovno - rekla je Maja.

- Imaš posebnu energiju. Imaš neki stas koji ti dobro stoji - komentirao je Fabijan.

- Moram reći da sam zadivljen… Svaka čast! Bravo - izjavio je Davor.

Foto: NovaTV

Među zvijezdama večeri našla se i 12-godišnja pjevačica Nela Mancheska iz Makedonije, koja je svojim glasom i emotivnom izvedbom pjesme 'I Have Nothing' glazbene dive Whitney Houston zaslužila prolazne glasove žirija.

- Jedino što mi je nedostajalo u tvom performansu je osmijeh. No dobili smo ga kad je nastup bio gotov. Bilo je prekrasno - rekla je Maja.

Foto: Nova TV

Humorom je atmosferu razvedrila Dunja Petković iz Beograda, koja je autorskom komičnom pjesmom 'Parking mjesto' nasmijala publiku i žiri. Dunjin hobi je pisanje komičnih pjesama kojih sada već ima napretek, a Fabijan je za njezin nastup oduševljeno izjavio: 'E, to je umjetnost'.

- Ti si dosta filozofski nastrojena što je meni okej… Čak si u unutrašnjosti mene uspjela izazvati osmijeh… Mene si uspjela kupiti i čak možda trunčicu oduševiti - kazao je Davor.

- Nije nitko došao s ovako dobrom idejom. Vidi se da si jako kul, da si jako duhovita. Silno se veselim pogledati tvoj profil - komentirala je Maja.

Foto: Nova TV