Reper Aleksa nije prošao dalje, Severina: 'Sledila sam se...'

Prva je pred žiri stala 18-godišnja Mia Ribić iz Velike Kladuše, peterostruka prvakinja Hrvatske u motocrossu u muškoj konkurenciji, što je apsolutno oduševilo žiri. Mia je za prvu pjesmu odabrala 'Girl on Fire' Alicije Keys, koju je i odsvirala na gitari.

''Voziš bike, pjevaš savršeno i sviraš gitaru'', Filip je bio zadivljen, a složili su se i ostali.

Mia je otpjevala i a capella verziju pjesme Olivije Rodrigo 'Happier', koja im se svidjela još više!

''To je prekrasno, to je to!'' kratka i jasna je bila Nika.

Tončija je šokirala činjenica da je Miji ovo prvo glazbeno iskustvo: ''Dokazala si da si jaka žena, ali i ranjiva. Druga pjesma je pokazala tvoju ranjivost i to je prekrasno''.

''Mislim da si nas sve ovdje kupila. Malo je takvih žena. Ja te želim vidjeti i slušati još'', zaključila je Severina, a Mia je prošla dalje uz četiri 'DA'.

Aleksa Despotović (22) iz Raške bio je sljedeći. Najviše sluša rap i piše svoje pjesme od 13 godine. Žiriju se odlučio predstaviti svojom autorskom pjesmom 'Ledena'.

''Mislim da sam jedinstven po svojim tekstovima koji su, po mom mišljenju u visokom rangu'', dodao je, a tijekom njegove izvedbe Filip je i zaplesao.

''Ovdje se ocjenjuje kako netko pjeva, a ti si uporno izbjegavao barem u refrenu zapjevati. To mi smeta'', Tonči je kazao, dok je Nika dodala kako bi voljela da je bio malo točniji i ''bahatiji''.

''Nisam osjetila emociju, stvarno sam se sledila. Moja ocjena je NE'', kazala je Seve. S dva glasa DA i dva NE, Aleksa ipak nije prošao dalje.

Iduća je bila Lucija Buza (20) iz Subotice, koja od 15 godine živi u Zagrebu, i koja je žiriju jasno dala do znanja: ''Bavim se glazbom otkad znam za sebe, to je jedino što volim i što me zanima''.

Lucija pohađa i satove pjevanja, a najveća podrška joj je obitelj.

Za svoje predstavljanje odabrala je 'What About Us', hit glazbenice Pink.

''Što se nas tiče, ne treba ništa više, sve je jasno'', gotovo je u glas povikao žiri nakon sjajne izvedbe.

''Sve ono što treba, ti imaš'', dodao je Tonči.

Večeras od 20.15 sati na RTL-u je peta audicijska epizoda 'Superstara', a brojni talenti predstavit će se Severini, Tončiju Huljiću, Niki Turković i Filipu Miletiću u nadi da će proći u recall.

Koga će 'pojesti' trema, tko će pustiti suzu na sceni a tko će osvojiti žiri vidjet ćemo večeras.