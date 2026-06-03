Počinje polufinale Igre chefova! U borbi je samo pet kandidata

Večeras je prva polufinalna emisija 'Igre chefova', a polufinalisti su Valentina, Daniel, Toni iz tima chefa Tibora, Bartol kojemu je mentor chef Toni te Stivenov kandidat Mato.

- Polufinale, što reći? Presretna sam stvarno, preponosna na sebe - iskrena je Valentina, jedina amaterka među preostalim profesionalcima.

No muški dio ekipe ništa ne prepušta slučaju.

- Osjećam se sretno što sam dogurao do ovamo i spreman sam za izazove - poručuje Toni dok Daniel predviđa dramatičan rasplet: 'Vjerujem da će biti jako gusto sada, ostali su samo najjači… nadam se da ću biti spreman za sljedeće izazove.'

Foto: RTL

S druge strane, Bartol na stres odgovara kroz šalu pa kaže da je spreman za eliminacije jer mu je to već postalo rutina dok Stivenov adut Mato puca od samopouzdanja: 'Jako sam motiviran. Pokazat ću to i danas i sutra, pa i u finalu.'

Ponos ne skrivaju ni njihovi mentori koji su ih pratili tjednima.

- Pun sam emocija, ekipa je dobra, njih pet je tu zasluženo i idemo sad do finala - najavljuje chef Toni, koji je s Bartolom još jednom ponovio zlatno pravilo - okus je uvijek najvažniji.

Foto: RTL

Chef Tibor kroz smijeh naglašava da je u ovoj fazi njegovih ljudi najviše, ali dodaje: 'Ostali su sve dobri kandidati i veselim se onome pred nama.' Chef Stiven svjestan je da je vrijeme za popuštanje prošlo.

- Svi moramo biti ponosni, i kandidati i članovi žirija, na ove ljude koji su dogurali do tu jer to stvarno zaslužuju. Mate i ja smo sretni isto što smo dio te skupine i nadam se da ćemo mi ići u finale, a nakon finala - zna se - kaže Stiven i odmah postavlja jasnu granicu: 'Pet kandidata koji više nemaju pravo na pogrešku i moraju apsolutno to odrađivati kako spada. Dosta smo im dali, mislim da su dosta naučili i dosta već znaju i na neki način danas imaju test kojim moraju pokazati da im je mjesto gdje jesu.'

Foto: RTL

A pred kandidatima je zadatak u kojem moraju kopirati jelo jednog od naših najcjenjenijih chefova - Hrvoja Kroflina. Moraju napraviti četiri tanjura za četiri chefa koji će dodijeliti bodove od jedan do pet. Maksimalnih 20 bodova donosi veliku prednost - onaj tko ih osvoji, preskače stresni eliminacijski zadatak i ide izravno u drugu polufinalnu emisiju.

- Bilo bi lijepo doći u finale i pobijediti. Naravno, svatko bi to volio okruniti s 25.000 eura - priznaje Bartol.

- Glavna nagrada je veliki motiv, ali motiv je i pobijediti i biti najbolji - dodaje Mato dok Toni zaključuje: 'Osvojiti glavnu nagradu bi bio san.'

Foto: RTL

- Moje je iskustvo stvarno jako skromno, ali eto, otpočetka kuham onako kako znam, po nekoj intuiciji i sa srcem i to se dosad isplatilo - kaže jedina djevojka u top pet, spremna za borbu do zadnje sekunde.

- Trčim i ne odustajem, nema šanse! Baš sam momcima jučer rekla, ja sam baby shark danas i grizem sve pred sobom - dodaje.

Tko će od ove sjajne petorke osigurati izravan prolaz u drugu polufinalnu večer, a tko će pred samim vratima finala morati spakirati svoje noževe i zauvijek napustiti 'Igru chefova' - ne propustite pogledati večeras od 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.