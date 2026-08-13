Počinje Rab Film Festival! Evo što sve donosi ove godine

Osmo izdanje Festivala istraživačkog filma RAFF počinje 22. kolovoza i ove godine na Rab donosi 12 filmova, prikazanih na najeminentnijim svjetskim i domaćim festivalima, među kojima će biti i sedam hrvatskih premijera.

- Ako tražite turizam koji ima jako veliki 'touch' kulture i dobrih filmova koje nigdje drugdje nećete vidjeti, onda vam preporučujem da si probate organizirati taj posljednji 'filmsko-morski' vikend, kako ga mi zovemo, za dolazak na Rab. Nudimo seriju sjajnih dokumentarnih i igranih filmova te nešto malo ljetnih koncerata. Sve je organizirano tako da gostima ne bude prenaporno te da stignu otići i na plažu, kako bi im Festival bio ugodno filmsko i morsko iskustvo - kaže Robert Tomić Zuber, direktor Festivala.

Foto: PROMO

Filmom „Heysel 85” redateljice Teodore Ane Mihai u petak 21. kolovoza počinje nulti dan 8. Rab Film Festivala. Projekcija u Ljetnom kinu otvara program Zemlja partner – Kraljevina Belgija, kojim RAFF ove godine posebno predstavlja belgijsku kinematografiju. Napeta drama zasnovana na istinitim događajima prati tragediju uoči finala Kupa europskih prvaka između Liverpoola i Juventusa 1985. godine na stadionu Heysel u Bruxellesu. Film je premijerno prikazan na ovogodišnjem filmskom festivalu u Berlinu, a njegovom projekcijom RAFF počinje šestodnevni program pod motom „Istina treba publiku”.

Službeno otvorenje 8. RAFF-a održat će se u subotu 22. kolovoza uz španjolsku obiteljsku dramu „Nedjelje” redateljice Alaude Ruiz de Azúa. Priča o 17-godišnjoj Ainari, koja se želi posvetiti redovničkom životu dok se njezina obitelj suočava s pitanjima vjere i međusobnih odnosa, osvojila je pet nagrada Goya, uključujući onu za najbolji film.

Službenu konkurenciju čini 12 filmova – šest igranih i šest dokumentarnih, među kojima je sedam hrvatskih premijera. Program donosi filmove koji kroz različite žanrove i autorske pristupe istražuju suvremeno društvo, političke sukobe, obiteljske odnose, radnička prava, vjeru, rat, kolonijalno nasljeđe i granice osobne odgovornosti.

Dokumentarni dio konkurencije otvara film „Svi u ulicu Kenmure” Felipea Bustosa Sierre, dobitnik Posebne nagrade za građanski otpor na Sundance Film Festivalu. Film rekonstruira spontani otpor stanovnika Glasgowa koji su 2021. godine izašli na ulicu kako bi spriječili deportaciju svojih susjeda.

Belgijski film „Mariinka” Pietera-Jana De Puea, sniman tijekom deset godina, prati mlade Ukrajince čije je živote obilježio rat u Donbasu, uključujući dvojicu braće koja se bore na suprotnim stranama. Film je dio programa zemlje partnera i na Rabu će imati hrvatsku premijeru.

U dokumentarnoj konkurenciji su i razigrana true crime parodija „Zlatanov nos” redatelja Nilsa Toftenowa, Mathiasa Rosberga i Ollea Toftenowa, koja istražuje nestanak nosa sa statue Zlatana Ibrahimovića, te „Ptice rata” Janay Boulos i Abda Alkadera Habaka. Nastao iz njihovih osobnih arhiva, poruka i glasovnih zapisa, film prati kako priča o ratu u Alepu i prosvjedima u Bejrutu postupno postaje ljubavna priča.

U filmu „Amazomania” redatelj Nathan Grossman vraća se ekspediciji u Amazonu iz 1996. godine i preispituje pogled bijelog čovjeka, etičku odgovornost filmske ekipe i nasljeđe kolonijalizma. Dokumentarni dio konkurencije zaključuje film „Ono što treba činiti” Srđana Kovačevića, dobitnik dviju Zlatnih arena na Pulskom filmskom festivalu. Film prati Gorana Lukića, Lauru Orel i

Gorana Zrnića, koji u Radničkom savjetovalištu svakodnevno pomažu prevarenim i obespravljenim radnicima.

Uz „Nedjelje”, igrani dio konkurencije donosi psihološki triler „Kao kod kuće” Gábora Holtaija. Priča o ženi koju otme nepoznati muškarac i prisili da preuzme identitet njegove nestale sestre istodobno funkcionira kao mračna obiteljska drama i politička alegorija.

Film „Tri tjedna kasnije” Miroslava Terzića prati učenike koji nakon samoubojstva školskog kolege odlaze na maturalno putovanje. Izolirani u planinarskom domu, učenici i nastavnici prisiljeni su suočiti se s istinom o njegovoj smrti i vlastitom odgovornošću. Film je na Pulskom filmskom festivalu osvojio tri Zlatne arene.

Obiteljska drama „Koke” Igora Jelinovića bavi se odnosom dviju sestara koji se raspada zbog nasljedstva i obiteljske kuće na otoku. „Koke” i „Tri tjedna kasnije” na Rab dolaze nakon Pulskog filmskog festivala, na kojem su zajedno osvojili sedam Zlatnih arena.

Španjolski „Tigrovi” Alberta Rodrígueza podvodni je triler o bratu i sestri čiji se život mijenja nakon pronalaska kokaina skrivenog u trupu naftnog tankera. Festivalska konkurencija završava filmom „Minotaur” Andreja Zvjaginceva, dobitnikom Grand Prixa na Filmskom festivalu u Cannesu. Nakon dodjele nagrada u srijedu 26. kolovoza publika će u Ljetnom kinu gledati priču o uspješnom direktoru čiji se pažljivo uređen život pod pritiskom korporativnog i nestabilnog svijeta ubrzano raspada.

Žiri ovogodišnjeg RAFF-a čine redatelj Vinko Brešan, direktorica francuskog festivala FIPADOC Anne Georget i glumac Luka Peroš.

Anja Šovagović Despot u društvu prijatelja i kolega proslavila 40. godišnjicu umjetničkog rada | Foto: Marko Seper/PIXSELL

Filmski program izvan konkurencije održavat će se i u Kinu Murnau na Festivalskom trgu Pjaceta. Ondje će biti prikazani kratki filmovi studenata Sveučilišta VERN’, dokumentarac „Vjesnik – posljednje izdanje” Dražena Klarića, putopisna dokumentarna komedija „Yugo ide u Ameriku” Filipa Grujića i Alekse Borkovića te glazbeni dokumentarac „Čovjek lavina” Slobodanke Radun, portret bubnjara Dragoljuba Đuričića.

U sklopu popratnog programa Festivala, na RAFF Talku održat će se razgovori posvećeni novinarstvu u umjetničkom i glumačkom pozivu. Kao i svake godine, pažljivo je osmišljen RAFF Junior, program namijenjen osnovnoškolcima, baš kao i RAFF Generation, program posvećen studentima.