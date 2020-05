Poduzetnica (24) negira da je s Jenner (70): 'Kao mama mi je'

Caitlyn Jenner (70) posljednjih se godina uz obitelj u javnosti najčešće pojavljivala s mladom poduzetnicom Sophijom Hutchins (24), s kojom je zajedno i živjela, a vjerovalo se i da su zaručene, no mlađahna Sophia sad tvrdi drugačije.

- Između Caitlyn i mene nikad nije bilo nešto romantično. To je jedan prijateljski, zaštitnički, gotovo pa roditeljski odnos i jako smo povezane, ali ne u seksualnom smislu niti smo partnerice tog tipa - ispričala je Hutchins u emisiji glumice i komičarke Heather McDonald (49).

Iznenadila je tom izjavom, čini se, većinu poklonika reality obitelji i showbiz pratitelja, kojima nakon nekoliko godina neprestanog zajedničkog pojavljivanja Caitlyn i Sophije na raznim manifestacijama i crvenim tepisima više ništa nije bilo sporno o prirodi njihovog odnosa.

- Ranije je Kris brinula o karijeri Caitlyn, ja sam to preuzela kao menadžerica, no istina je da stvari između nas nisu onakve kakvi ljudi misle. Caitlyn gotovo da mi sugerira s kim smijem izlaziti, radi to kao da mi je prava majka - pojasnila je Hutchins, koja je prije tri godine uselila u zajednički dom s Jenner.