Pogađate li tko je? Ova je dama na Met Galu stigla kao kip od kamena, svi su je gledali...

Svjetski poznati model i TV voditeljica Heidi Klum ponovno je uspjela iznenaditi javnost pojavivši se na Met Gali 2026. u izdanju koje je izgledalo poput pravog umjetničkog djela.

Poznata kao “kraljica Noći vještica”, Klum je ovogodišnju temu dress codea, “Moda je umjetnost”, shvatila doslovno. Na crveni tepih stigla je izgledajući poput skulpture, nalik djelima velikih kipara.

Foto: DANIEL COLE

Umjesto suradnje s klasičnim modnim dizajnerom, Klum je odlučila krenuti drugačijim putem. Za svoj upečatljiv izgled udružila je snage s dugogodišnjim suradnikom iz svijeta transformacija, vizažistom Mikeom Marinom. Upravo je Marino zaslužan za mnoge njezine ekstravagantne kostime tijekom posljednjeg desetljeća, piše Huffpost. Marino je vlasnik tvrtke Prosthetic Renaissance, specijalizirane za specijalne efekte, koja stoji iza šminke i frizure u filmovima poput Coming 2 America, The Batman i A Different Man.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:23 Kakav glamur! Ovako su se zvijezde sredile za Met Galu, evo tko je dominirao tepihom | Video: 24sata/reuters