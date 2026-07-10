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MOĆ ŠMINKE

Pogledajte ludu transformaciju: Je li ovo Marina Mamić ili nova zvijezda SP-a, Erling Haaland?

Piše 24sata,
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Pogledajte ludu transformaciju: Je li ovo Marina Mamić ili nova zvijezda SP-a, Erling Haaland?
Foto: Privatni album/
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U jeku globalne 'Haaland manije', dok Norveška niže povijesne uspjehe, naša vizažistica Marina Mamić iskoristila je trenutak da pokaže talent, a fanovi su odmah u komentarima počeli označavati nogometaša

Admiral

Hrvatska vizažistica i majstorica transformacija Marina Mamić ponovno je zadivila svoje pratitelje, ovoga puta pretvorivši se u najveću zvijezdu Svjetskog nogometnog prvenstva, norveškog napadača Erlinga Haalanda. U jeku globalne 'Haaland manije', dok Norveška niže povijesne uspjehe, Mamić je iskoristila savršen trenutak da pokaže svoj nevjerojatan talent.

U kratkom videu, Marina prvo pozira s fotografijom slavnog nogometaša, a zatim jednim pokretom ruke otkriva svoje lice u potpunosti transformirano u Haalandovo. Preciznim sjenčanjem, konturiranjem i iscrtavanjem detalja postigla je zapanjujuću sličnost, od njegovih karakterističnih crta lica do plave kose i obrva. 

- Evo me napokon s novom transformacijom! Moram priznati da mi je Haaland u zadnje vrijeme postao baš simpa, pa sam se odlučila okušati u transformaciji u njega. Kolike su šanse da ovaj video dođe do njega? - napisala je u opisu objave, a mnogi njeni pratitelji u komentarima su označili službeni profil Erlinga Haalanda.

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