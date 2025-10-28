Pogledajte prizore ispred HNK Zagreb! Svi pohrlili po ulaznice za Orašara, stvorio se velik red

U utorak u 10 sati započela je prodaja ulaznica za balet Orašar na blagajni Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Svake godine ovaj balet izazove veliki interes, pa se tako i ove godine stvorio veliki red ispred samog HNK
Balet 'Orašar' vrlo je popularan među publikom koja je u utorak jedva čekala kupiti svoju ulaznicu.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Balet 'Orašar' vrlo je popularan među publikom koja je u utorak jedva čekala kupiti svoju ulaznicu. |
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Balet 'Orašar' vrlo je popularan među publikom koja je u utorak jedva čekala kupiti svoju ulaznicu.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
U nedjelju su to mogli obaviti i 'online'.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Iz HNK su izvijestili kako je tada čak 4200 ulaznica otišlo u svega nekoliko minuta.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Pojedinačni kupac može kupiti najviše pet ulaznica na blagajni, a isto je pravilo vrijedilo i za online kupovinu. Također, djeca starija od pet godina moraju imati vlastitu ulaznicu.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Prošlog tjedna također se stvorio red ispred HNK kada je krenula pretprodaja ulaznica za ovaj balet, ali za pretplatnike HNK.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
U ovoj sezoni publika će uživati u novoj raskošnoj produkciji Orašara u verziji koju je oblikovao baletni umjetnik Rudolf Nurejev, prema koreografiji slavnih majstora baleta Mariusa Petipaa i Lava Ivanova.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL