Obavijesti

Galerija

Komentari 2
POPULARAN BALET

Pogledajte prizore ispred HNK Zagreb! Svi pohrlili po ulaznice za Orašara, stvorio se velik red

U utorak u 10 sati započela je prodaja ulaznica za balet Orašar na blagajni Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Svake godine ovaj balet izazove veliki interes, pa se tako i ove godine stvorio veliki red ispred samog HNK
Zagreb: Počela prodaja ulaznica za balet Orašar
Balet 'Orašar' vrlo je popularan među publikom koja je u utorak jedva čekala kupiti svoju ulaznicu.  | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/32
Balet 'Orašar' vrlo je popularan među publikom koja je u utorak jedva čekala kupiti svoju ulaznicu.  | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Komentari 2

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025