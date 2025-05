Pogledajte što je Jennifer Lopez izvela na nastupu, fanovi nisu oduševljeni: 'Baš neugodno...'

Jennifer Lopez (55) izazvala je mnoge reakcije nakon što je na dodjeli America Music Awards (AMA), koja se održala u ponedjeljak u Las Vegasu, strastveno poljubila plesače i plesačice na pozornici. Provokativni nastup pjevačice, koja se prije nekoliko mjeseci razvela od glumca Bena Afflecka, emitirao se uživo pred milijunima gledatelja.

Foto: Mario Anzuoni

Mnogi na društvenim mrežama su pisali kako je njezin nastup izazvao više nelagode, nego oduševljenja. Lopez je tijekom otvaranja večeri izvela miks od 23 poznate pjesme nominiranih izvođača, među kojima su bile 'Birds of a Feather' Billie Eilish, 'Espresso' Sabrine Carpenter i Beyoncein 'Texas Hold 'Em'.

Reakcije na društvenim mrežama nisu išle u korist Lopez. Mnogi su pisali kako pokušava kopirati Madonnu, drugi da je to 'stari trik' koji bi možda upalio 2003. godine, a većina se slaže da joj je nastup bio 'isforsiran', 'neugodan', i 'pokušaj privlačenja pažnje'.

Foto: Mario Anzuoni

Što se samih nagrada tiče, Billie Eilish obilježila je večer - osvojila je nagrade u svih sedam kategorija u kojima je bila nominirana, uključujući glavne nagrade za izvođača godine i omiljenu pop izvođačicu, album godine, omiljeni pop album za 'Hit me Hard and Soft', pjesmu godine i omiljenu pop pjesmu za 'Birds of a Feather' te za omiljenog izvođača na turneji.