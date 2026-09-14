Pogledajte što vas večeras očekuje u seriji 'Slučajna obitelj'

Harange i Glamuzine odlučuju organizirati zajednički ručak, no već dogovor oko mjesta okupljanja izaziva nove nesuglasice. Anti ne pada na pamet doći u Josipovu kuću pa inzistira na tome da se dvije obitelji sastanu na 'ničijoj zemlji'. Josip na kraju pristaje na njegov zahtjev i za ručak naručuje prase.

Foto: NOVA TV

Po narudžbu odlaze Lovro i mamurni Petar, no njihov naizgled jednostavan zadatak ubrzo se zakomplicira kada naiđu na problematičnog Tonija.

Foto: NOVA TV

U međuvremenu Boris dobiva dojavu o ilegalnim radnjama u blizini te zajedno s Ivom odlazi provjeriti što se događa. Dolaskom na lokaciju ondje neočekivano nailaze upravo na Lovru i Petra. Novu epizodu serije „Slučajna obitelj“ ne propustite večeras od 21:15, a već sada na Nova Play!