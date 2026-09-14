Obavijesti

Show

Komentari 0
NE PROPUSTITE

Pogledajte što vas večeras očekuje u seriji 'Slučajna obitelj'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Pogledajte što vas večeras očekuje u seriji 'Slučajna obitelj'
3
Foto: NOVA TV
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Boris dobiva dojavu o ilegalnim radnjama u blizini te zajedno s Ivom odlazi provjeriti što se događa. Dolaskom na lokaciju ondje neočekivano nailaze upravo na Lovru i Petra

Admiral

Harange i Glamuzine odlučuju organizirati zajednički ručak, no već dogovor oko mjesta okupljanja izaziva nove nesuglasice. Anti ne pada na pamet doći u Josipovu kuću pa inzistira na tome da se dvije obitelji sastanu na 'ničijoj zemlji'. Josip na kraju pristaje na njegov zahtjev i za ručak naručuje prase.

Foto: NOVA TV

Po narudžbu odlaze Lovro i mamurni Petar, no njihov naizgled jednostavan zadatak ubrzo se zakomplicira kada naiđu na problematičnog Tonija.

Foto: NOVA TV

U međuvremenu Boris dobiva dojavu o ilegalnim radnjama u blizini te zajedno s Ivom odlazi provjeriti što se događa. Dolaskom na lokaciju ondje neočekivano nailaze upravo na Lovru i Petra. Novu epizodu serije „Slučajna obitelj“ ne propustite večeras od 21:15, a već sada na Nova Play!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Osramoćena influencerica Meri gledala FNC, pažnju je privukla dekolteom: Evo tko je još bio...
U ARENI ZAGREB

Osramoćena influencerica Meri gledala FNC, pažnju je privukla dekolteom: Evo tko je još bio...

Meri Banovac, ranije Goldašić, bila je ovog vikenda u zagrebačkoj Areni na FNC 33 spektaklu. Ranije je influencerica bila na meti kritika nakon što je, nekoliko dana od velikog požara u Omišu, na TikToku objavila video u kojem koristi audio zapis u kojem se govori o tome kako je deset ljudi poginulo u požaru u Bronxu. Zbog toga su je brojni korisnici počeli prozivati i ukazivati na neprimjerenost takvog sadržaja nakon tragedije.
FOTO Omiljena Marija u 'Životu na vagi' izgubila je 45 kg, a sad na plaži uživa sa zaručnikom
SJEĆATE JE SE?

FOTO Omiljena Marija u 'Životu na vagi' izgubila je 45 kg, a sad na plaži uživa sa zaručnikom

Marija Bartulović u showu je odnijela pobjedu među nefinalistima, a nakon toga sreću je pronašla i u ljubavi. Početkom godine se zaručila za dečka Ivana, a sada s njim ponosno pozira na društvenim mrežama
Cvita otkrila kada se 'Divlje pčele' vraćaju na male ekrane!
ZNA SE DATUM

Cvita otkrila kada se 'Divlje pčele' vraćaju na male ekrane!

Glumica Lidija Penić-Grgaš otkrila je dugoiščekivani datum povratka omiljenih likova na ekrane

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026