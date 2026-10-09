Pogledali smo 'American Horror Story': Povratak Jessice Lange zaista spašava novu, 13. sezonu

American horror story/Disney+

OCJENA: 6/10

Trinaesta sezona popularne antologijske horor-serije, podnaslovljena jednostavno brojem 13, stigla je na male ekrane 24. rujna i donijela pravi vrtlog nostalgije. Kreatori Ryan Murphy i Brad Falchuk odlučili su spojiti svjetove iz gotovo svih prethodnih sezona "American horror storyja", što je rezultiralo najambicioznijim projektom dosad. Najveći adut nove sezone definitivno je povratak veterana franšize. Jessica Lange vratila se nakon osam godina izbivanja i ponovno nas oduševljava izvedbama dobro poznatih likova poput Constance Langdon i Else Mars.



U središtu priče je Ben DeSoto, njegovatelj u hospiciju koji se panično boji broja 13. Nakon što preživi zrakoplovnu nesreću, prihvaća posao u zagonetnoj zgradi Apollyon, gdje se treba brinuti o tajanstvenom starcu. Bena glumi Joey Pollari, no našu pozornost brzo preuzima Jessica kao Constance. Njezin povratak smatramo najvećim adutom sezone. Dovoljni su samo njezin pogled i ton glasa da prostorija postane neugodnija od bilo kakvog eksplicitnog prizora užasa.



Oko Bena se plete priča o otvaranju portala u pakao i povratku zlih sila, uz fanovima dobro znane motive iz "Kuće ubojstava", "Vještičjeg sijela" i "Hotela". Vraćaju se i Murphyjevi miljenici Sarah Paulson, Emma Roberts i Evan Peters, koji ponovno preuzima više likova. Poznata lica često izgovaraju varijacije svojih replika koje su svojedobno postale internetski hitovi. Večere s nemrtvima i povratak vještica podsjećaju nas zašto smo ovu franšizu uopće zavoljeli. U najboljim trenucima istodobno nas nasmijava i uznemiruje, upravo onako kako je znala u svojim najuspjelijim sezonama. Uz glazbu, dojmljiva je i scenografija, s posebnim naglaskom na detaljnu rekonstrukciju kultnih lokacija.



No ima tu i puno problema. Epizode koje jedva prelaze 20-ak minuta ostavljaju premalo prostora da se odnosi razviju, motivi razjasne i nelagoda postupno naraste. Likovi koje tumače Jamie Brewer i Peters povremeno djeluju samo kao statisti, odnosno ukras u pozadini, iako njihov povratak obećava znatno više. Previše je poznatih lica, a premalo razloga da nas zabrine ono što im se događa. Zasad je to raskošno i zabavno okupljanje s ozbiljnim manjkom fokusa.

Foto: PROMO

Prepoznatljiva lica uspijevaju nas zadržati pred ekranom, ali priča tek treba opravdati njihov povratak. Pogledali smo prvih šest puštenih epizoda od njih 13. Premijerne epizode ostvarile su više od četiri milijuna pregleda u prva četiri dana. Time je sezona zabilježila najveće streaming otvaranje nekog projekta Murphyja na platformama Hulu i Disney+.