Obavijesti

Show

Komentari 0
BINDŽAJ I STRIMAJ

Pogledali smo korejsku seriju 'Dječak u zadnjem redu': Triler s dozom trasha za najširu publiku

Piše Živorad Tomić,
Čitanje članka: 3 min
Pogledali smo korejsku seriju 'Dječak u zadnjem redu': Triler s dozom trasha za najširu publiku
2
Foto: PROMO
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Iako snimljena prema španjolskoj drami, serija ‘Dječak u zadnjem redu’ po svemu je korejska. Nema čega nema u njoj, izmjenjuju se fikcija i stvarnost i, unatoč manama, postajemo ovisni o glavnim junacima

Admiral

Dječak u zadnjem redu/ NETFLIX

OCJENA: 7/10

Korejska serija “Dječak u zadnjem redu” snimljena je prema svjetski poznatoj drami “El chico de la última fila” koju je španjolski dramatičar, filozof i matematičar Juan Mayorga napisao 2006. Dramu je 2012. ekranizirao francuski redatelj François Ozon i dao joj naslov “U kući” (“Dans la maison”). I film i korejska serija bave se izazovnim motivima Mayorgine drame - granicom između stvarnosti i fikcije, opsesijom umjetnošću, obmanjujućom moći pripovijedanja, voajerizmom i moralnom granicom znatiželje.

BINDŽAJ I STRIMAJ Pogledali smo seriju 'The Pitt': Preambiciozna je, ima puno mana, ali gleda se u dahu...
Pogledali smo seriju 'The Pitt': Preambiciozna je, ima puno mana, ali gleda se u dahu...


Junaci Mayorgine priče promatraju tuđe živote. Svi to rade, netko kroz prozore ili skriven iza zastora, netko kroz priče i tračeve susjeda i znanaca, danas mnogi iz društvenih mreža. Već u prvoj sceni serije pojavljuje se netko kome su društvene mreže smisao života. To je ogorčena studentica koja nakon predavanja zaustavlja junaka serije, starijeg profesora i pisca Hua Mun-oha (Choi Min-sik) i pita ga kako se usudio napisati da je njezin rad smeće kad je ona slavna influencerica koju na njezinu blogu prati 30 tisuća obožavatelja i svakoga je dana zasipaju lajkovima. Profesor Mun-oh joj s gađenjem i prezirom odgovara da su svi koji čitaju i hvale što ona piše također smeće.

Foto: Netflix


Mun-oh ne prezire samo uvrijeđenu influencericu nego i gotovo sve svoje studente jer po njegovu sudu nemaju dara za pisanje. A onda zapazi rad učenika iz zadnjeg reda, Leeja Kanga (Choi Hyun-wook), mladića koji ga je ispravio kad je pogrešno naveo lice iz Goetheovih “Patnji mladoga Werthera”. Mun-oh predloži Leeju Kangu da mu daje poduke iz pisanja te mu tako pomogne postati pravi pisac. Lee Kang će pisati tekstove o onome što doživljava i vidi oko sebe, a onda će Muh-oh na satovima poduke analizirati što je napisao i davati mu savjete. Mun-oh nije simpatičan čovjek, djeluje odbojno, frustriran je i često patetičan. Zašto?

BINDŽAJ I STRIMAJ Izvrsna južnokorejska serija 'Kako postati odvjetnik' na listi je najgledanijih u Hrvatskoj
Izvrsna južnokorejska serija 'Kako postati odvjetnik' na listi je najgledanijih u Hrvatskoj

Otkrivamo da je nakon prve knjige koju je napisao davno, kad je bio mlad, izgubio samopouzdanje i više nije napisao ništa. Njegov kolega sa studija, Kim Su-hun (Huh Joon-ho), napisao je mnogo knjiga i postao slavan. Mun-oh zavidi njegovu uspjehu. Opsjednut je Su-hunom zbog još jednog razloga. Preoteo mu je djevojku koju je volio i njome se oženio. Neuspješan u pisanju i ljubavi, u braku sa ženom koju ne voli i koja zbog toga pati, Muh-oh ne podnosi ni sebe ni druge. I sada mu se pojavljuje darovit, siromašan, usamljen i zagonetan student čije se pisanje zadataka u nastavcima Muh-ohu doima poput potvrde da postoji krivac za sve njegove životne promašaje. Serija je puna iznenađenja i nije lako pisati o njoj a da se ne otkriju preokreti koji drže gledateljevu pažnju i polako nam otkrivaju kakvi su u stvari junaci priče, zašto nas iznenađuju svojim ponašanjem i rade stvari koje im nanose štetu i bol.

Foto: Netflix


Najzanimljivija stvar u seriji je odnos stvarnosti i fikcije koji je u osnovi stvaralaštva, umjetnosti i osobnog doživljaja djela. Dok gledamo što se u pojedinim epizodama zbiva i kako to glavni junak, neuspješni, frustrirani i patetični Muh-oh doživljava, s njim prihvaćamo fikciju kao stvarnost i s njim suosjećamo. Ne vidimo na vrijeme što radi krivo, a njegova učenika i pisca zadataka u nastavcima, Leeja Kanga, ne razumijemo jer je namjerno povučen i šutljiv, zagonetni promatrač, voajer i pisac početnik koji, da bi uopće mogao pisati, mora nešto doživjeti i poznavati stvarne ljude o kojima piše svoju fikciju. A priča je nalik na triler sa svim privlačnim sastojcima pravog trasha za najširu publiku. Nižu se mržnje, zavisti, preziri, boli, ubojstva, izdaje, porazi, nema čega nema, a mi sve gledamo i prihvaćamo ne znajući što se doista zbiva i što je stvarnost, a što fikcija, a sve nam je zanimljivo i želimo vidjeti što će od svega na kraju biti.

BINDŽAJ I STRIMAJ Pogledali smo južnokorejski hit 'Karma': Jedan dug i ubojstvo pokreću brutalne događaje
Pogledali smo južnokorejski hit 'Karma': Jedan dug i ubojstvo pokreću brutalne događaje

Takva izazovna narativna strategija ima urođene i teško savladive nedostatke, a to su ponavljanja, odugovlačenja i nejasnoće koje gledatelja mogu povremeno nervirati. No, unatoč manama, pažnja nam ne popušta i, dok gledamo seriju, postajemo ovisni o dvojici junaka, neuspjelom piscu i njegovu mladom učeniku, i to na isti način kako obojica postaju ovisni jedan o drugome. Iako snimljena prema španjolskoj drami, serija “Dječak u zadnjem redu” po svemu je korejska, sve do posljednjega zagonetnog prizora završne šeste epizode.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ella Dvornik promijenila je imidž, evo kako sad izgleda
VELIKA PROMJENA

FOTO Ella Dvornik promijenila je imidž, evo kako sad izgleda

Na Instagramu je pokazala novu frizuru, a prije odlaska u salon o konačnoj nijansi savjetovala se i s pratiteljima. Iako je većina glasala za jednu boju, posljednju riječ ipak su imale frizerke. Pogledajte u galeriji kako sad izgleda
FOTO Ma tko bi joj dao 54! Sofia Vergara mami uzdahe golišavim izdanjima, ovako se mijenjala
SLAVI ROĐENDAN

FOTO Ma tko bi joj dao 54! Sofia Vergara mami uzdahe golišavim izdanjima, ovako se mijenjala

Sofía Vergara jedna je od najprepoznatljivijih glumica i televizijskih zvijezda današnjice. Kolumbijsko-američka glumica danas slavi 54. rođendan, a tijekom bogate karijere izgradila je status jedne od najplaćenijih televizijskih glumica u SAD-u te postala globalna ikona zabavne industrije. U galeriji pogledajte sva njezina golišava izdanja.
Valentina Miletić podijelila je intimni kadar: Saniram štetu nakon 30 dana bez sna...
KAMERE OSTAVLJAJU TRAG

Valentina Miletić podijelila je intimni kadar: Saniram štetu nakon 30 dana bez sna...

Voditeljica i novinarka pronašla je malo vremena za sebe i podijelila trenutak opuštanja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026