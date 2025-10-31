Obavijesti

Pogledali smo Netflixovu seriju 'Animal': Pomalo bajkovita dr. Dolittle priča 21. stoljeća...

Piše Goran Gavranović,
Serija o seoskom veterinaru koji se silom prilika mora zaposliti u fensi šmensi lancu trgovina i klinika za kućne ljubimce ima sve dobre i loše karakteristike španjolskih serija - originalne likove i humor, ali površno vođenje priče

Originalni španjolski naslov je “Animal”, Netflix je seriju preveo na engleski naziv “Old Dog, New Tricks”, a hrvatski je naziv “Riba na suhom” - iako sva tri naziva serije solidno opisuju ono što se u njoj zbiva, ili glavnu liniju priče, možda bi najbolji naziv bio “Izgubljeni u prijevodu”, iako bi tu, doduše, bilo bitke oko autorskih prava.

