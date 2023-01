Pogledali smo prvu epizodu serije The Last of Us napravljene po videoigri. Oduševila nas je

'Ovo je najbolja adaptacija video igre ikad', riječi su svjetskih kritičara nakon prve epizode dugoočekivane akcijsko-dramske serije 'The Last of Us'. Serija je snimljena prema popularnoj PlayStation igri iz 2013. godine, kreiranoj od strane Naughty Doga. Prikazuje se na platformi HBO Max, čiji je streaming zbog navale korisnika ubrzo nakon premijere serije 'pao'. To i ne čudi s obzirom da je atmosfera, odnos između likova, dijalozi, napetost, akcija, savršeno dozirano i preneseno iz videoigre koja je prije deset godina zaludila cijeli svijet, a za koju mnogi kažu da ima najbolju priču u povijesti video igara. Uz nju, na popisu se mogu naći i 'Resident Evil' i 'Mortal Combat'.

Foto: Naughty Dog/PlayStation

'The Last of US' je na IMDb-u već ocijenjena s visokih 9.5/10, a mi tu ocjenu nakon odgledane prve epizode možemo samo potvrditi. Ovo što smo vidjeli u prvih sat i pol je apsolutno briljantno, savršeno.

Seriju su za HBO kreirali redatelj i scenarist Craig Mazin, tvorac hita 'Černobil', te pisac, jedan od predsjednika kompanije Naughty Dog i kreator igre, Neil Druckmann. Radnja serije 'The Last of Us' odvija se u post-apokaliptičnoj Americi, 20 godina nakon što je svjetsko stanovništvo pretrpjelo gljivičnu najezdu, zarazu koja sve ljude pretvara u agresivna stvorenja, poznata pod nazivom 'Infected' (Zaraženi). Sama serija započinje godinom 1968. u kojoj dvojica epidemiologa u TV emisiji komentiraju globalnu pandemiju. Jedan od njih zabrinut je zbog virusa koji vladaju u svijetu tada dok drugi govori kako njega više brinu gljive, koje u tijelu domaćina mogu preuzeti svu kontrolu. Zatim odlazimo u 2003. godinu, kada svijet pogađa gljivična zaraza i nastaje kaos, baš kako je ranije opisao epidemiolog. I na kraju, dolazimo do 2023. u kojoj se i odvija radnja serije.

Foto: IMDb

Glavnu ulogu u seriji preuzima briljantni Pedro Pascal (47), glumac kojeg smo ranije imali priliku gledati u TV senzacijama poput 'Igre prijestolja' i 'Narcosima'. Pedro kao lik preživjelog Joela Millera, nalazi se u jednoj od tzv. 'sigurnih zona u SAD-u', surovoj karanteni gdje radi kojekakve poslove kako bi zaradio i postao krijumčar svega i svačega. Uz to, Joel pokušava pomoći mlađem bratu, Tommyju Milleru (Gabriel Luna), koji je s njim pobjegao od najezde 20 godina prije, kad je Joel izgubio kći, no koji je u međuvremenu izbjegao iz karantene.

Foto: IMDb

U prvoj epizodi Joel dobiva zadatak, koji će se zapravo protezati kroz cijelu seriju, a to je da tinejdžericu koja je zarobljena od strane 'Firefliesa', Ellie (Bella Ramsey), odvede 'na sigurno', kroz zemlju koja je sve, samo ne sigurna. Njegova partnerica 'u zločinu' je Theresa 'Tess' Servopoulos, nemilosrdna Anna Torv, s kojom je u ljubavnoj vezi. Pojavljivanje Therese u seriji mnoge je iznenadilo, s obzirom na to da Joel i Ellie u igrici putuju sami.

Foto: Naughty Dog

Prva epizoda završava bijegom Joela, Ellie i Therese iz karantene, iz kojeg vojska svaki neovlašteni izlazak kažnjava vješanjem, ali i šokantnom informacijom da je tinejdžerica zaražena.

Foto: IMDb

Onima koji nisu imali priliku igrati popularnu videoigru 'The Last of Us', ova serija bit će prepuna intrigi, napetosti i drame, a svaka sljedeća epizoda bit će sve uzbudljivija i uzbudljivija. Naravno, i obožavatelji igrice moći će uživati u izvanrednoj priči zombie-apokalipse, no oni, u suštini, znaju o čemu je riječ. Hoće li se redatelj Mazin i kreator Druckmann i za njih prirediti neočekivani zaplet, preostaje nam vidjeti.

Foto: IMDb

