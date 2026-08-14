Obavijesti

Show

Komentari 0
BINDŽAJ I STRIMAJ

Pogledali smo 'Resident Alien': Izvanzemaljac koji je zavolio ljude. Bizarni užitak do kraja

Piše Renato Jukić,
Čitanje članka: 2 min
Pogledali smo 'Resident Alien': Izvanzemaljac koji je zavolio ljude. Bizarni užitak do kraja
1
Foto: Netflix
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Posljednja, četvrta sezona sjajnog ‘Resident Aliena’ opravdala je sva očekivanja, a Alan Tudyk je genijalan

Admiral

Resident Alien/NETFLIX

OCJENA: 8/10

Alan Tudyk je rođen za ulogu izvanzemaljca u tijelu doktora Harryja Vanderspiegela. Čovjek je toliko uvjerljiv u koži izvanzemaljca da me ne bi začudilo da je i sam nekad došao s nekoga drugoga dalekog planeta. U seriji je stigao na Zemlju s jednim jedinim ciljem, uništavanjem čovječanstva, a na kraju postaje najveći zaštitnik ljudi koje je trebao istrijebiti...

BINDŽAJ I STRIMAJ Gledali smo 'Stuart Fails to Save the Universe': Hipohondar koji spašava svijet. Pitko i zabavno!
Gledali smo 'Stuart Fails to Save the Universe': Hipohondar koji spašava svijet. Pitko i zabavno!

I usput se zaljubio u pizzu. Na Netflix je nedavno “sletjela” i posljednja, četvrta sezona sjajnog “Resident Aliena”, koja je potpuno opravdala očekivanja. Ova serija je prava rijetkost: uspijeva vas istodobno nasmijati, ganuti, natjerati na razmišljanje, malo rastužiti, a već u sljedećoj sceni natjerati da umirete od smijeha. Sve je to toliko predivno bizarno da vas jednostavno veže za sebe.

Foto: PROMO


U središtu svega je Alan Tudyk, čija je izvedba jednostavno majstorska. Pokreti, izrazi lica, način govora... Sve je precizno, ekscentrično i neponovljivo. Harry je genijalan i izgubljen, hladan i duboko dirljiv u isto vrijeme. Teško je zamisliti nekoga drugog u toj ulozi, Tudyk glumi izvanzemaljca bolje nego što ja glumim normalnu osobu... Ni ostali glumci nisu ništa lošiji. Sara Tomko “rastura” kao Asta, ona je emotivno srce serije, topla, slojevita i uvijek uvjerljiva. Alice Wetterlund kao D’Arcy je pravi uragan: donosi kaos, ludu energiju i humor koji vas drži na rubu. Kad je ona na ekranu, nikad nije dosadno. A tek šerif Mike Thompson i njegova pomoćnica Liv Baker... Njih dvoje zaslužuju vlastiti spin-off, bila bi to bolja serija od popularnog “Brooklyn Nine-Nine”.

BINDŽAJ I STRIMAJ Pogledali smo seriju 'Naučit ću te pameti': Iza akcijske školske drame krije se kritika institucija
Pogledali smo seriju 'Naučit ću te pameti': Iza akcijske školske drame krije se kritika institucija


Posebno veseli što djeca u seriji nisu tek kulisa ili simpatični sporedni likovi. Oni su pravi, slojeviti likovi koji nose vlastite priče, strahove i razvoj te aktivno oblikuju radnju. Serija nikad nije imala veliki budžet, ali to joj je u ovom slučaju samo išlo u prilog. Ne trebaju savršene maske i specijalni efekti kad su likovi ovako dobro napisani, a svijet Patiencea tako uvjerljivo izgrađen. Slične serije već dugo nije bilo.

BINDŽAJ I STRIMAJ Pogledali smo brazilsku seriju 'Radioaktivna opasnost': Jako dobra, ali ne kao 'Černobil'
Pogledali smo brazilsku seriju 'Radioaktivna opasnost': Jako dobra, ali ne kao 'Černobil'


“Resident Alien” spaja znanstvenu fantastiku, komediju i dramu u savršenu cjelinu a da pritom nikad ne izgubi srce i šarm. Četvrta sezona donosi lijepo zaokruženu priču i međuizvanzemaljski kaos koji je seriju digao na još višu razinu. Ukupno su snimljene 44 epizode, svaka traje oko 40 minuta, idealno za binge tijekom dva, tri ljetna tjedna. Ako volite bizarni humor koji pleše na granici crnog, ovo je serija za vas. Ja ću je sigurno opet pogledati za nekoliko godina, kad sjećanja malo izblijede.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Sreća Otokara Levaja nakon stravične noći u Lokvi Rogoznici: 'Kuća je ok, i živi smo i zdravi'
POŽARI U DALMACIJI

Sreća Otokara Levaja nakon stravične noći u Lokvi Rogoznici: 'Kuća je ok, i živi smo i zdravi'

Nakon što se njegova obitelj zbog požara evakuirala iz Lokve Rogoznice u Omiš, pa zatim u Split, glumac Otokar Levaj objavio je sretnu vijest na Facebooku da njegova obiteljska kuća nije oštećena u požaru.
FOTO Bujna Claudia rashladila je guzu u moru, a onda je u crnoj čipki sjela na vrući motor
TKO BI JOJ ODBIO ĐIR?

FOTO Bujna Claudia rashladila je guzu u moru, a onda je u crnoj čipki sjela na vrući motor

Claudia Rivier ponovno je servirala prizore koji nisu za one slabijeg srca. Prvo se rashladila u kristalno čistom moru, a onda je 'skočila' na motor
FOTO Nema šanse da ona slavi 60. rođendan! Halle Berry u tangicama prkosi godinama
BEZVREMENSKA LJEPOTICA

FOTO Nema šanse da ona slavi 60. rođendan! Halle Berry u tangicama prkosi godinama

Halle Berry jedna je od najpoznatijih američkih glumica svoje generacije, a njezina karijera obilježena je uspjesima koji su pomicali granice u Hollywoodu. Nekadašnja natjecateljica na izborima ljepote tijekom desetljeća izgradila je zavidnu filmsku karijeru, a mnogi obožavatelji i dalje redovito hvale njezinu nevjerojatnu figuru. U galeriji pogledajte kako se mijenjala.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026