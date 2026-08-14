Pogledali smo 'Resident Alien': Izvanzemaljac koji je zavolio ljude. Bizarni užitak do kraja

Resident Alien/NETFLIX

OCJENA: 8/10

Alan Tudyk je rođen za ulogu izvanzemaljca u tijelu doktora Harryja Vanderspiegela. Čovjek je toliko uvjerljiv u koži izvanzemaljca da me ne bi začudilo da je i sam nekad došao s nekoga drugoga dalekog planeta. U seriji je stigao na Zemlju s jednim jedinim ciljem, uništavanjem čovječanstva, a na kraju postaje najveći zaštitnik ljudi koje je trebao istrijebiti...

I usput se zaljubio u pizzu. Na Netflix je nedavno “sletjela” i posljednja, četvrta sezona sjajnog “Resident Aliena”, koja je potpuno opravdala očekivanja. Ova serija je prava rijetkost: uspijeva vas istodobno nasmijati, ganuti, natjerati na razmišljanje, malo rastužiti, a već u sljedećoj sceni natjerati da umirete od smijeha. Sve je to toliko predivno bizarno da vas jednostavno veže za sebe.

Foto: PROMO



U središtu svega je Alan Tudyk, čija je izvedba jednostavno majstorska. Pokreti, izrazi lica, način govora... Sve je precizno, ekscentrično i neponovljivo. Harry je genijalan i izgubljen, hladan i duboko dirljiv u isto vrijeme. Teško je zamisliti nekoga drugog u toj ulozi, Tudyk glumi izvanzemaljca bolje nego što ja glumim normalnu osobu... Ni ostali glumci nisu ništa lošiji. Sara Tomko “rastura” kao Asta, ona je emotivno srce serije, topla, slojevita i uvijek uvjerljiva. Alice Wetterlund kao D’Arcy je pravi uragan: donosi kaos, ludu energiju i humor koji vas drži na rubu. Kad je ona na ekranu, nikad nije dosadno. A tek šerif Mike Thompson i njegova pomoćnica Liv Baker... Njih dvoje zaslužuju vlastiti spin-off, bila bi to bolja serija od popularnog “Brooklyn Nine-Nine”.



Posebno veseli što djeca u seriji nisu tek kulisa ili simpatični sporedni likovi. Oni su pravi, slojeviti likovi koji nose vlastite priče, strahove i razvoj te aktivno oblikuju radnju. Serija nikad nije imala veliki budžet, ali to joj je u ovom slučaju samo išlo u prilog. Ne trebaju savršene maske i specijalni efekti kad su likovi ovako dobro napisani, a svijet Patiencea tako uvjerljivo izgrađen. Slične serije već dugo nije bilo.



“Resident Alien” spaja znanstvenu fantastiku, komediju i dramu u savršenu cjelinu a da pritom nikad ne izgubi srce i šarm. Četvrta sezona donosi lijepo zaokruženu priču i međuizvanzemaljski kaos koji je seriju digao na još višu razinu. Ukupno su snimljene 44 epizode, svaka traje oko 40 minuta, idealno za binge tijekom dva, tri ljetna tjedna. Ako volite bizarni humor koji pleše na granici crnog, ovo je serija za vas. Ja ću je sigurno opet pogledati za nekoliko godina, kad sjećanja malo izblijede.