Pogledali smo seriju 'Revival': Krv i akcija su zagarantirani

Serije o zombijima, jasno je svima, odbijaju umrijeti. Baš poput nekih njihovih glavnih likova. Od “The Walking Deada” i njegovih spin-offova “The Last of Us”, “Kingdom”..., ekranima već godinama tumaraju razni oblici mrtvaca koji ne znaju stati. Nova serija “Revival” pokušava oživjeti žanr. I to doslovno. Ali s ponešto drukčijim pristupom: zombiji tu nisu gnjili, nisu u stanju raspadanja, ne mumljaju nekoherentno i ne napadaju u hordama, nisu hodajuće opasnosti bez razuma... Umjesto toga, pamte tko su bili i vraćaju se svojim životima. Ili barem pokušavaju.

Radnja nas odvodi u gradić Wausau u Wisconsinu u kojem se dogodilo nešto zastrašujuće i neobjašnjivo. Nešto što lokalci nazivaju “Revival Day”, dan kad su “nedavno” mrtvi počeli ustajati iz grobova. Ponašaju se kao da nikad nisu umrli i, iako to još možda ne znaju, gotovo ih je nemoguće ubiti zbog moći regeneracije.

Prva epizoda nas upoznaje s tim novim svijetom 35 dana nakon ovoga zapanjujućeg događaja. U međuvremenu, grad se pokušava naviknuti na novu svakodnevicu. Jedna skupina te ljude doživljava kao čudo, druga kao prokletstvo, a treća ih samo želi ignorirati i vratiti se normalnom životu iako, jasno je svima u gradu, pa i populističkom gradonačelniku, normalno više ne postoji. Naravno, grad je u karanteni, iz njega nema ulaza ili izlaza. U središtu priče je policajka Dana Cypress (solidna Melanie Scrofano), samohrana majka i kći lokalnog šerifa, koja pokušava održati red u gradu punom tenzija i pitanja bez odgovora. Tu je i njezina mlađa sestra Em, čiji odnos s Danom odmah nagovještava da bi upravo njih dvije mogle nositi emocionalni teret serije. I dok pokušavaju funkcionirati u novoj stvarnosti, otkrivamo da Em skriva veliku tajnu. Ona je jedna od “vraćenih”, i to nitko u njezinoj obitelji ne zna. Je li umrla od bolesti? Nesreće? Je li to bio zločin? Ostaje otvoreno, ali dovoljno intrigantno da nas natjera da kliknemo - “next episode”.

Grad Wausau već u prvoj epizodi puca po šavovima, a stvari će, ne treba tu biti genij, postati još napetije. Jedni traže znanstvena objašnjenja, drugi vjerska, treći miješaju znanost i vjeru. Pojavit će se propovjednici, vojnici, znanstvenici, lokalni šarlatani... Krv i akcija su zagarantirani, u što smo se mogli uvjeriti u prvoj epizodi. Uz sve to, “Revival” je i obiteljska drama. I to ne u lošem i dosadnom smislu. Odnos između sestara Cypress vjerojatno će postati srce serije, hororima treba čvrsta emocionalna podloga. Je li sve savršeno? Ne. Pilot ne donosi ništa revolucionarno i ima trenutaka kad djeluje kao da tek hvata korak s vlastitom (prevelikom) ambicijom. Ali kao uvod, funkcionalan je, intrigantan i postavlja temelje za buduće prevrate.

“Revival” se temelji na istoimenom strip-serijalu Tima Seeleyja i Mikea Nortona, a za ekranizaciju su zaslužni Aaron B. Koontz i Luke Boyce. Serija se odvija u stvarnom američkom gradiću Wausau, čije ulice i šume sad postaju pozornica za priču koja više podsjeća na “Twin Peaks” s “regenerativnim” zombijima nego na “The Walking Dead”. A ako serija ostvari potencijal i postane globalni hit, Wausau, stvarni grad u ruralnom Wisconsinu, u budućnosti će više zarađivati na turizmu “živih mrtvaca” nego na siru po kojem je poznat...