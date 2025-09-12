Pogledali smo 'Terminal list: Dark Wolf': Izmiješani žanrovi trilera savršeno funkcioniraju

Terminal list: Dark Wolf/ PRIME VIDEO

OCJENA: 8/10

Odmah treba reći da je serija vrlo dobra, čak i odlična. Prvo i najvažnije izmiješani žanrovi špijunskog trilera, akcijskog trilera s elementima ratne serije savršeno funkcioniraju. Iako dominira akcija, ona je pametno i logično uklopljena u priču. Nema tu divljanja, akcija je tu radi priče i karakterizacije likova, a ne da bi se popunilo vrijeme između zapleta - što je česti problem akcijskih serija.

Dok se junaci tuku u neviđenim koreografijama i izmjenjuju paljbu s negativcima tako da količina metaka može logistički podržati kakav manji rat, priča ode k vragu. Terminal list. Dark Wolf od tih mana ne pati gotovo ni na sekundu. Serija počinje akcijom razmjene zarobljenika u Iraku, negdje prije par godina kada je ISIS ili ISIL kako ga već želite nazvati bio u naponu snage, obitelji i civili razmjenjuju se za jednog od glavešina terorista.

Naravno, sve pođe u krivo, da bi se ispostavilo da ništa nije ni bilo kako se činilo te da u složenim igrama, da uzmemo šahovske termine, kraljevi, skakači i topovi lako žrtvuju pješake, u ovom slučaju pripadnike Delti i njihove iračke suborce i njihove obitelji. Važno je reći da ne otkrivam previše, dapače. Dvoje pripadnika Delti, razočaranih u vodstvo, liniju komande i složene igre u kojima su oni i njihovi prijatelji samo pijunu dobivaju ponudu da se priključe operaciji CIA-e u kombinaciji s Mossadom.

To im je prilika da poravnaju račune s teroristima, ali istovremeno upadaju u složenu igru u kojoj ni u jednom trenutku ne znaš tko je na tvojoj strani, a tko te već sljedeće sekunde može izdati. Ili uopće nikada nije ni bio na tvojoj strani. Ta igra između vojnih specijalaca kojima je jasna njihova zadaća, koji znaju da im je najvažniji čovjek koji se bori rame uz rame s njima, i špijuna koji su danas na jednoj, sutra na drugoj strani, kojima je izdaja i prevara dio igre kojom se ostvaruje konačni cilj, osnovni je pokretač serije.

I mora se priznati da su si scenaristi i kreatori serije dali truda da to povezivanje dvaju svjetova jako dobro razrade, da prilično dobro karakteriziraju likove i pronađu situacije u kojima će se ta dva moralna koda međusobno nadograđivati i sukobljavati. To je ono što je u podlozi serije, što gledatelj može i ne mora uzeti u obzir, jer sama priča, zapleti i raspleti, kao i svaka dobra priča, to ne naglašava, već prepušta gledatelju da uđe u kožu likova i da jasno prati priču.

S druge strane logični zapleti i obilje jako dobre akcije, koja nije nimalo pretenciozna, seriji daje dovoljnu dozu zabavnosti da je se može gledati i sa pola oka. Iako to ne bi bilo pametno jer je serija stvarno dobra. Uz to scenaristi nisu nimalo milosrdni, nema tu mnogo sretnih krajeva i često ima mnogo gorčine, baš kao što je svaka špijunska i ratna priča, ma kako “uspješno” završila puna gorčine u pozadini.