Pogledali smo The Last Frontier: Da su se držali starog ‘KISS’ pravila, bila bi za pamćenje...

Ovo bi moglo biti dobro, bila je prva pomisao autora ovih redaka kad je na Apple TV+ najavljena prva sezona serije “The Last Frontier”. Premisa je jednostavna, ali intrigantna. Avion prepun najgorih kriminalaca padne usred zaleđene zabiti Aljaske. Kriminalci bježe, suočavaju se s policijom, najgore vrste psihopata počinju ugrožavati mirni život stanovnika obližnjega gradića. Zvuči kao savršena podloga za napetu, akcijom nabijenu priču...

Na prvi pogled serija obećava miks “Con Aira” i “Farga”, s primjesama “Ramba” i “Bjegunca”, očekujete da bi sve moglo skrenuti u smjeru nekog survival trilera, npr. “The Grey” s Liamom Neesonom... Ali, umjesto toga, serija se odlučuje za neočekivani zaokret. Uvodi teoriju zavjere, koja polako preuzima radnju. I tu stvari postaju... pa, recimo, komplicirane. Umjesto zabavnog, fokusiranog trilera, dobivamo čudan koktel koji miješa previše sastojaka. Isplati se popiti, ali ostavlja gorak okus jer je mogao i trebao biti puno bolji. Da su se autori samo držali staroga dobrog “KISS” pravila (“keep it simple, stupid”), možda bismo dobili seriju za pamćenje.

Radnja nas u startu upoznaje s Frankom Remnickom (solidni Jason Clarke), umornim policajcem koji sanja o bijegu od svakodnevice. Sa suprugom planira kupiti imanje u šumi i pokrenuti bed & breakfast, želi pronaći mir u aljaškoj divljini. Ali sudbina ima druge planove. Kad avion s opasnim zatvorenicima padne, Frank kreće u akciju, prisiljen je suočiti se s bijesnim kriminalcima, ali i vlastitim demonima.

On je lik za kojeg ćete navijati u ovoj seriji, lik kojeg će drugi podcijeniti, čovjek u središtu kaosa. Clarke donosi uvjerljivu izvedbu, no njegov lik često ostaje zarobljen u klišejima “tvrdog momka s mekim srcem”. Sporedni likovi, poput šačice stanovnika gradića i samih kriminalaca, imaju potencijala, ali često su svedeni na stereotipe, od sadističkog psihopata do prestrašenoga građanina.

Iako je serija snimana u Kanadi, možemo reći da je Aljaska prikazana u svom punom, surovom sjaju. Beskrajne snježne pustopoljine, guste šume i ledene rijeke stvaraju klaustrofobičnu atmosferu koja pojačava osjećaj opasnosti. Ali iako ambijent uvjerljivo gradi osjećaj izolacije, serija kako se razvija, tako gubi fokus, skreće u zamršene podzaplete koji razvodnjavaju glavnu priču. Umjesto da se fokusira na borbu za preživljavanje i sukob između likova, serija se gubi u složenim objašnjenjima i polovično razrađenim motivacijama s prilično nepotrebnim flashbackovima.

Ponekad se čini da scenaristi nisu sigurni žele li ispričati priču o opstanku, kriminalističku dramu ili nešto sasvim treće. Možda će to znati u drugoj sezoni, prema kojoj, kladili bismo se, sve ovo vodi. “Ovo je moglo biti dobro”, misao je autora ovih redaka nakon odgledanih uvodnih epizoda. Ukratko, okej za gledanje, ali serija koju nećete dugo pamtiti. Nešto poput nedavnog “Zero Daya” s De Nirom...