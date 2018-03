Pokloni za Oscare: Oprema za prikupljanje sline i putovanja

Pokloni za glumce koji su nominirani za Oscare tradicija su 16 godina. Oni su poput 'utješne' nagrade glumcima, redateljima i ostalim članovima filmske industrije kada ne uspiju osvojiti zlatni kipić.

Za vrećice s darovima će se pobrinuti kompanija Distinctive Assets, iako ju je 2016. Akademija filmskih umjetnosti i znanosti jer su za zvijezde pripremili igračke za odrasle, bonove za plastične operacije i isparivač za marihuanu. Usto, tvrtka je koristila zaštitni znak Oscara u svakodnevnoj prodaji no čini se kako se uspjela dogovoriti s Akademijom.

This year's Oscars goody bag includes a 12-night trip to Tanzania, a diamond necklace and a $10K donation to an animal shelter https://t.co/bdMELfv4ko — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) 28. veljače 2018.

Na dodjeli u noći s nedjelje na ponedjeljak, nominirani će primiti velikodušne poklone poput besplatnog 12-dnevna putovanja u Tanzaniju, Grčku, Zanzibar i na Havaje te dijamantnih ogrlica. Uživat će u onim dosad uobičajenim stvarima za Oscare poput treninga s osobnim trenerom, vitaminima za mršavljenje, kozmetičkim tretmanima i zubarskim operacijama.

U vrećicama će se naći i manje luksuznije lokalno uzgojene naranče, slatkiši i razna pića te organske, veganske lizalice, sirup od javora, posebne limunade i biljne čajeve. Također će dobiti čeličnu, vakumsku kutiju za ručak, kuharicu i bočicu za vodu koja se može nositi na podlaktici.

Take a look inside the $100,000+ swag bag @DAssets gives to the top #Oscars nominees and host pic.twitter.com/L4COiEHSvW — Business Insider (@businessinsider) 26. veljače 2017.

Kako bi se obranili od napasnika, poznati će u vrećici pronaći papar sprej, a od znoja ispod pazuha će ih zaštiti flasteri kreirani za to. Među darovima se nalazi i tečaj na kojem će naučiti 'kako smanjiti loše uspomene', dječja knjiga za 'osnaživanje mladih djevojaka da vole svoje jedinstvene fizičke odlike' te kutija sa 199 karti ukrašenih s 'pozitivnim djelima i citatima'.

Tvrtka je dio poklona uskladila s Me Too (I ja isto), pokretom protiv seksualnog zlostavljanja koji je preplavio Hollywood, no nisu otkrili o kakvim se stvarima radi. Oprema za prikupljanje sline će im pomoći da saznaju više o svojim genima. Poznati će od svjetske organizacije za zaštitu životinja PETA dobiti 'bombu za kupanje' crvenu poput krvi koja naravno nije testirana na životinja te je veganska.

Usto će moći pronaći 'srodnu dušu' koristeći NeverMissed aplikaciju prije nego se službeno lansira, a za svoje ljubimce će dobiti holističku hranu koja se sastoji od potpuno zdravih i prirodnih sastojaka za bolju vitalnost. Darovi imaju i humanitarnog karaktera, pa će jedna tvrtka donirati novac organizaciji koju poznati izaberu, a druga pokloniti 10.000 zdjelica odabranim skloništima za životinje. Pokloni su kao i svake godine vrijedni preko 100.000 dolara (više od 600.000 kuna).

