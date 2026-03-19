Pokos: Ako pobijedim na sudu, novac ide u humanitarne svrhe, za djecu Libanona, Irana i Gaze

Prije par dana se Vlatka Pokos (55) pojavila na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu gdje je održano ročište u tužbi koju je podignula protiv svoje nekadašnje prijateljice Ksenije Remenar Vekić. Nju je Pokos tužila za klevetu i traži odštetu od 5000 eura.

Pjevačica i voditeljica se u srijedu oko toga oglasila i na svojim društvenim mrežama.

- Vezano uz moju tužbu i naknadu štete, želim pojasniti da će taj novac, ukoliko pobijedim u sudskom sporu, biti proslijeđen u humanitarne svrhe: za djecu Gaze, Libanona i Irana - poručila je Pokos u objavi te dodala kako joj motiv u ovom sporu nije novac, već da su motivi 'dublje prirode'.

- No postoji mogućnost da se spor riješi i na drugi način, procesom tvz. mirenja - poručila je.

Kako je ranije pisala Slobodna Dalmacija, Pokos je na sud stigla u pratnji odvjetnice Ane Sever iz zagrebačkog odvjetničkog društva Hraste i partneri, koje ju je zastupalo i u sporovima s bivšim suprugom Josipom Radeljakom.

Inače, svađa između bivših prijateljica započela je nakon što se Pokos na Instagramu požalila da je na Žnjanu, iz principa, odbila platiti pet eura za bočicu vode. Vlatka je pokušala vratiti vodu, no zaposlenik lokala na to je reagirao primjedbom da ona 'nikad ništa ne želi platiti'. U cijelu priču se uključila i njezina bivša prijateljica Ksenija Remenar Vekić, koja se oglasila putem Facebooka.

Ona je svoju objavu započela provokativnim pitanjem: "Što povezuje bočicu vode od 5 eura, skupu torbu i posljednju večer?".

- Zašto je Vlatka Pokos u Splitu? Naravno zato što obožava Dalmaciju i zgodne Dalmatince, iako tu i tamo naleti na nekog krkana. Na isti način voljela bi Grčku, gdje je voda 50 centi, i nema krkana, da ima mrežu poznanika i prijatelja koji bi je besplatno ugostili, platili sve što tijekom dana pojede i popije, ali to ima samo u Dalmaciji. Voda od 5 eura je skupa kad se plaća iz vlastitog novčanika, a kad je pored nje muškarac zaštitnik, onda je cijena vode nepoznanica - napisala je te objasnila da je fotografija na kojoj se nalazi s Vlatkom snimljena povodom rođendanske večere pjevačice, koju su, kako tvrdi Remenar Vekić, naposljetku platile njene prijateljice.

- Ako mislite da je slavljenica pitala koliko je račun, odgovor je: nije pitala. Naša slavljenica nosi YSL kostim, a na stolici visi DIOR torbica limited edition. Sve skupa 15.000 eura, kupljeno na dug. Naša slavljenica cijeli je život u nekom dugu. Dok sam bila puno mlađa i naivna, dala sam joj svoju Diners karticu na koju je kupila YSL torbu od 2000 eura, koju je otplaćivala osam godina. Zašto je ovo naša posljednja večera? Dvije prijateljice koje su plaćale kave i slušale moralne prodike su se umorile. Osim što smo se umorile od moralnih monologa o svemu i svačemu, odlučile smo otkazati i ekonomsku suradnju. Par dana prije ove večere nismo joj posudile naše automobile da ode na izlet u Opatiju. Nije dugo trebalo čekati, samo pola sata, da od ‘prijateljica koje se kuje u zvijezde’ dođemo do OLOŠA. Hvala joj na tome, jer nam je olakšala pritisak na tipku BLOCK - napisala je bivša Vlatkina prijateljica.

Objava i fotografija u međuvremenu su nestale s društvenih mreža. Brzo je stigao i odgovor od same Vlatke koja bivšoj prijateljici nije ostala dužna.

- Javila se izvjesna "gospođa" Remenar-Vekić, čija patološka ljubomora i bolesna opsesija mojim životom, iako već nekoliko godina nismo u kontaktu, sad prelazi u javnu sferu. Neću ulaziti u detalje njenih bolesnih laži: ako odlučim, učinit ću to sudskim putem. "Ovom prigodom samo ću naglasiti da večeru koju spominje nije platila ona, već njen vrlo imućni suprug preko otvorenog računa u Takenoku, kao što već tridesetak godina plaća sve njene račune. Gospođa mi nikad u životu ništa nije poklonila osim malicioznih komentara i ništa ne dugujem niti njoj niti ikome drugom. Čitav život prati me patološka ženska ljubomora, čak i od tzv. bliskih prijateljica – koje, nažalost, teško podnose starenje, a izgleda da pretjerana uporaba botoksa i filera loše utječe na moć rasuđivanja. Sigurna sam, ipak, da ne želi čitati u javnosti detalje o svom intimnom životu. A sigurna sam i u to da se njenom pametnom i uspješnom suprugu ovaj maloumni ispad nikako neće svidjeti. Nadam se da "gospođa" uživa u svojih pet minuta jadne slave - odgovorila je Pokos na prozivke nekadašnje prijateljice.

Osim toga, u tužbi Pokos navodi da joj je povrijeđeno pravo osobnosti te traži zabranu daljnjeg iznošenja takvih tvrdnji i naknadu neimovinske štete.

U odgovoru na tužbu Remenar Vekić tvrdi da nije počinila klevetu te navodi da je Pokos javna osoba koja često oštro komentira društvena zbivanja i pojedince, zbog čega mora imati viši prag tolerancije na kritiku.