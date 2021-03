Bivša voditeljica Vlatka Pokos (50) u prošlosti je redovito komentirala sve aktualnosti, međutim, više nije tako aktivna na društvenim mrežama. Ipak, kada objavi fotografiju na Instagramu - osvoji pratitelje.

Pokos je u subotu, nakon više od četiri mjeseca "tišine" odlučila objaviti fotografiju s kojom 'dočekuje proljeće', barem bi se tako dalo zaključiti po hashtagovima koje je dodala u opisu fotke.

Fotografija je prikupila pedesetak komentara, a svi odreda slave ljepotu ove 50-ogodišnjakinje,

- Uvijek lijepa, za mene jedina prava dama s puno stila i manira - samo je jedan od komentara.

Objava prije toga je bila puno 'verbalnija' u kojoj je uz fotografiju iz mladosti napisala prilično dugi tekst o diskriminaciji na temelju godina.

- Na ovoj fotografiji, koju je uslikala jedna od mojih najboljih prijateljica u životu, imam samo 23 godine. Mlada sam i lijepa, nemam cak niti puder na licu, samo crveni ruž, koji sam voljela u to vrijeme. Zar netko doista misli da sam danas manje vrijedna kao osoba i zena? Mislim da se to nitko ne bi usudio reci naglas, cak i da to misli. To može misliti samo primitivna i ograničena osoba. Da ne kažem zla i glupa- napisala je.

- Kako onda objasniti ovu poplavu “mudrih” komentara o životnoj dobi jednog izuzetnog čovjeka, koji na sreću svih nas, postao predsjednik Amerike? To zgražavanje nad njegovim godinama je nepodnošljivo i jadno. I to od strane ljudi koji se navodno bore za ljudska i ženska prava - objasnila je u objavi.

- Licemjerno. Govori o nerazumijevanju, neznanju i najgoroj, sveprisutnoj diskriminaciji po životnoj dobi. Najraširenijoj diskriminaciji u modernom svijetu, dokazano - zaključila je.

Podsjetimo, Vlatka posljednje četiri godine živi u Kanadi, točnije u Torontu. U Hrvatsku ne dolazi često. Ondje je i diplomirala te je ujedno proglašena jednom od najboljih studentica na sveučilištu za oglašavanje i marketinške komunikacije Sheridan.