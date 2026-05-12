Policajci tuže Matta Damona i Afflecka zbog Netflixovog filma

Filmska priča o iskušenju, pohlepi i korupciji unutar policijskih redova, inspirirana stvarnim događajem, dovela je holivudske zvijezde Matta Damona i Bena Afflecka na sud. Dvojica policajaca iz okruga Miami-Dade podnijela su tužbu protiv njihove produkcijske kuće Artists Equity, tvrdeći da ih je Netflixov film "The Rip" lažno prikazao kao korumpirane, nanijevši im "značajnu štetu osobnom i profesionalnom ugledu".

U središtu spora je film koji dramatizira rekordnu zapljenu više od 20 milijuna dolara 2016. godine. No, dok je stvarna akcija bila primjer profesionalnosti, filmska verzija dodala je izmišljeni zaplet o krađi novca, vezama s kartelom, pa čak i ubojstvu.

Film "The Rip" reklamiran je kao djelo "inspirirano istinitim događajima", a priča se temelji na istrazi iz lipnja 2016. u Miami Lakesu. Tada su policajci, među kojima su bili i tužitelji Jason Smith i Jonathan Santana, u kući povezanoj s preprodajom marihuane otkrili gotovo 22 milijuna dolara skrivenih u narančastim kantama iza lažnog zida. Bila je to najveća zapljena gotovine u povijesti policije Miami-Dadea.

Međutim, radnja filma, u kojem Damon i Affleck glume policajce iz odjela za narkotike, uvodi elemente koji u stvarnosti nisu postojali. Fiktivni tim suočava se s međusobnim nepovjerenjem i sumnjom da će netko od njih pokušati ukrasti dio novca. Tužba navodi kako film uključuje scene u kojima policajci obmanjuju osumnjičene, održavaju izravan kontakt s kartelom i razmatraju ilegalno prisvajanje novca. U jednoj sceni, lik kojeg glumi Affleck čak ubija agenta DEA-e.

Iako se imena policajaca Smitha i Santane u filmu ne spominju, oni tvrde da je veza s njima i više nego očita. U tužbi se navodi da film koristi "jedinstvene, nespecifične detalje" stvarne istrage, poput lokacije, narančastih kanti i skrivenog oružja, što je omogućilo ljudima upoznatima sa slučajem da ih povežu s fiktivnim likovima.

Posljedice su, kažu, itekako stvarne. Jonathan Santana, vodeći detektiv u stvarnoj akciji, izjavio je za medije u Miamiju da se, otkako je film objavljen, suočava s podrugljivim komentarima.

​- Ljudi me praktički pitaju koliko sam kanti novca ukrao - rekao je Santana.

Njihov odvjetnik Ignacio Alvarez dodaje da je reputacija njegovih klijenata trajno narušena.

​- Prikazali su policajce kao prljave, prikazali su moje klijente kao prljave. Sada je njihov ugled povrijeđen do kraja života jer svi misle da su korumpirani.

Tužitelji traže neodređenu odštetu, javno povlačenje i ispravak te dodavanje "istaknutijeg odricanja od odgovornosti" u film. U tužbi nisu imenovali Netflix, koji film distribuira. Odvjetnici produkcijske kuće su u ranijem odgovoru na njihove zahtjeve naveli da su optužbe neutemeljene jer film koristi izmišljena imena i jasno navodi da je priča dramatizirana.

*uz korištenje AI-ja