Policija bila kod bivšeg dečka Hayden Panettiere, istraga traje

Samo nekoliko dana nakon šokantne smrti glumice Hayden Panettiere u 37. godini života, policija je posjetila dom njezinog bivšeg partnera Briana Hickersona. Iako preliminarni rezultati obdukcije ne ukazuju na nasilnu smrt, istražitelji provjeravaju sve okolnosti koje su prethodile tragičnom događaju i ne isključuju mogućnost kaznenih djela.

Vijest o njezinoj smrti u nedjelju, 16. kolovoza, potresla je javnost, a istražitelji sada pokušavaju rekonstruirati što se događalo u posljednjim satima njezinog života. U sklopu istrage, dva uniformirana policajca posjetila su obiteljsku kuću njezinog partnera Briana Hickersona, u Greenvilleu u Južnoj Karolini. Vjeruje se da je Hayden bila s njim u trenucima prije smrti.

Foto: AdMedia/SIPA

Glumicu je bez svijesti u apartmanu pronašao Brianov brat Zach, dok je Brian navodno spavao u drugoj sobi. Hitna pomoć je brzo stigla na poziv o srčanom zastoju, no glumici nije bilo spasa te je službeno proglašena mrtvom oko dva sata poslijepodne. Preliminarna obdukcija nije pokazala znakove traume, no konačan uzrok smrti čeka se nakon toksikoloških nalaza. Policijsko izvješće navodi da je Zach Hickerson bio "vrlo emotivan" dok su liječnici pokušavali reanimirati Hayden, dok Brian nije pokazivao emocije sve dok nije proglašena mrtvom, nakon čega je policiji pokazao torbu s lijekovima koje je uzimala.

Odnosi Hayden Panettiere i Briana Hickersona bili su javno poznati kao izrazito turbulentni. Hickerson je više puta uhićivan zbog nasilja nad glumicom, a 2021. godine osuđen je na četrdeset pet dana zatvora i četiri godine uvjetne kazne zbog nanošenja tjelesnih ozljeda. Dobio je i petogodišnju zabranu prilaska, no par je nedavno obnovio kontakt. U svojim je memoarima Panettiere opisala strahote koje je proživljavala: "Šamari su postali udarci. Jedne noći mi je toliko unakazio lice da tjednima nisam izlazila iz kuće". Ironično, samo tri dana prije njezine smrti, sudac je odbio Hickersonov zahtjev da se njegove osude za kazneno djelo prekvalificiraju u prekršaje, što dodatno baca sjenu na okolnosti njezine smrti.

Foto: AdMedia/SIPA

Obitelj glumice bila je izrazito zabrinuta zbog obnove veze s Hickersonom. Njezina majka, Lesley Vogel, u emotivnoj izjavi za NBC News nije skrivala ogorčenje njegovom prisutnošću u kćerinom životu.

​- Ta osoba u njezinom životu koje se već dugo pokušavamo riješiti bila je s njom u trenutku smrti, a to je bio Brian Hickerson - izjavila je.

*uz korištenje AI-ja

