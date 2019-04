Policija uhitila osumnjičenog za ubojstvo repera Nipseyja

Policija je prije nekoliko sati objavila fotografiju osobe koju sumnjiče za ubojstvo repera Nipseya Husslea koji je jučer upucan na ulici ispred svoje trgovine gdje je na mjestu preminuo. Zove se Eric Holder (29), a svjedoci opisali njegovo vozilo.

Foto: Instagram

- Viđen je na mjestu zločina u bijelom terencu marke Chevrolet te molimo sve koji imaju ikakve informacije gdje se sumnjivac nalazi da hitno jave policiji - objavili su na Twitteru.

Foto: Twitter

No, oglasila se američka policija te dala do znanja kako su uhitili osumnjičenog Erica Holdera. Policija je izjavila kako su vidjeli Holdera u nedjelju popodne kako hoda prema Hussleu i još dvojici muškaraca te kako je pucao na njih na parkiralištu 'The Marathon Clothing' u susjedstvu Hyde Parka Los Angelesa.

Policajci su rekli kako je Holder pobjegao kroz susjednu uličicu nakon pucnjave te ušao u automobil kojeg je vozila neidentificirana žena.