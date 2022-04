Polina o Ksenijinim prozivkama zbog kilaže: 'Bitno je ignorirati takve osobe, sama se pokopala'

Nakon što se Polina vratila u vilu 'Gospodina Savršenog' djevojke nisu bile oduševljene. Ksenija je zbog toga cijelo vrijeme dobacivala komentare Polini, a najviše je komentirala Polinin fizički izgled.

O ovom sukobu sada se oglasila i Polina na društvenoj mreži Instagram te jasno dala do znanja svojim pratiteljima da takve riječi trebaju ignorirati.

- Kada vas netko ismijava zbog fizičkog izgleda najbitnije je da imate ispravnu reakciju, a to je da ih totalno ignorirate jer u protivnom će osoba dobiti ono što želi, a to je burna reakcija. Kao što ste vidjeli sama se na kraju pokopala - rekla je Polina na Instagramu.

Ni ostale djevojke nisu bile oduševljene Ksenijinim vrijeđanjem, a o napadu na Polinu oglasila se i Bruna.

- To nije bila konstruktivna kritika. Meni se to dešavalo iza kamera, a Polini ispred kamera. Ovo što se dogodilo njoj savršen je primjer da to nema veze s osobom kojoj je upućeno. To je taktika nekih ljudi da bi se netko osjećao loše,a ta osoba bolje. 'Body shaming' zapravo nema smisla - rekla je iskreno Bruna.

Prisjetimo se, djevojke su bilje ljute kada su Toni pojavio s Polinom koja je prethodno odlučila napustiti show.

- Je l' si dobila par kilograma viška? - pitala ju je Ksenija čim ju je vidjela, na što ju je Polina samo upitala 'je l' se nadaš', a Slovenka joj je odmah dobacila da se vidi da se udebljala.

- Sad sam htjela da nešto kažem, al neću. Postala sam bezobrazna, kao da je kamion ušao - nastavila je Ksenija.

- Hoćeš Polina pojesti nešto? Sigurno nisi dobro jela kod kuće - dobacila joj je Ksenija.

