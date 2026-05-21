Polufinale TLZP-a donosi nastupe hitmakera: Od Shakire, Springsteena i ABBE do Merlina

Nakon jedanaest spektakularnih epizoda showa 'Tvoje lice zvuči poznato' na redu je polufinale u kojem ćemo doznati imena finalista jubilarne desete sezone. Pred kandidatima su pretposljednje transformacije, a bodovi koje osvoje, zbrojeni s dosadašnjima, utjecat će na konačan poredak i odlučiti tko ulazi u utrku za pobjedu u velikom finalu.

Sven Pocrnić u polufinalnoj epizodi ulazi u svijet Domenica Modugna i na pozornicu donosi duh zlatne ere glazbe: „Gljiva mi je za polufinalnu epizodu dodijelila jednog elegantnog gospodina koji je razarao glazbenu scenu u 50-im godinama i moram priznati da sam stvarno uzbuđen da ga utjelovim najbolje što znam. Show se bliži kraju i jako nam je svima važno da ostavimo dobar dojam i da publici bude zabavno. Mi smo sve brži i sve uhodaniji tijekom proba i priprema te nam je sve lakše unijeti se u uloge koje dobijemo“, iskreno priznaje Sven, a Lovro Juraga ovoga puta preuzima ulogu Brucea Springsteena i donosi snažnu rock energiju na pozornicu. „Publika od mene može očekivati izbrušene glasnice jer sam stvarno radio na tome. Bit će to zbilja fantastično i jako se veselim nastupu“, poručuje Lovro.

Foto: Nova TV

Velika čast, ali i odgovornost u polufinalu pripala je Nori Ćurković koja će utjeloviti Željka Bebeka. „Odlično mi teku pripreme za nastup, jako sam zadovoljna. Obožavam ga i velika mi je čast, zato ću se potruditi odraditi to s maksimalnim poštovanjem i najbolje što mogu. Veselim se, odlična mi je i pjesma kao i Bebek“, priznaje Nora, a potpuni zaokret u odnosu na prethodnu epizodu donosi David Balint koji ovoga puta preuzima ulogu kraljice zabave Maje Šuput. „Za pretposljednju epizodu dobio sam, ni više ni manje, nego Maju Šuput. Gledam puno njezinih videa i nastupa i na taj se način pripremam. Potrudit ću se najbolje što znam utjeloviti Maju“, najavljuje David.

Foto: Nova TV

U vatreni i zavodljivi lik Shakire ulazi Dora Trogrlić koja, osim glasnica, za nadolazeći nastup zagrijava i bokove. „Pripreme su izazovne, nemam baš puno vremena da mi prorade bokovi kao njezini i ne znam kako ću to postići, ali iskreno želim se zabaviti. Ipak je predzadnja epizoda i pokušat ću izvući iz sebe najbolje što mogu“, kaže Dora. Žestoki ritam na pozornicu donosi Iva Ajduković koja donosi energiju legendarnog benda AC/DC. „Strašno se veselim nastupu i transformaciji. Pripreme kao i uvijek teku lijepo, već je jedanaest tjedana iza nas. Opustili smo se, iako smo malo i napeti, ali smo uigrani i stvarno ne možemo vjerovati da se bliži kraj“, govori Iva, a emotivnu atmosferu donosi David Amaro koji postaje Dino Merlin: „Ova epizoda će biti posebna jer ću utjeloviti jednog jedinog Dinu Merlina. Na probama sam baš uživao i potpuno ušao u njegov lik. On je uvijek nekako fasciniran životom, a pogotovo svojim riječima. Vidim i neke sličnosti između nas i puno sam naučio od njega“, priznaje Amaro.

Foto: Nova TV

Nakon što je odnijela pobjedu u prošloj epizodi, Laura Sučec u polufinalu donosi bezvremenski pop spektakl kao ABBA. „Pripreme teku fenomenalno, ima dosta plesa što mi je kao i uvijek izazovno, ali mislim da će to biti baš kul, slatko i prpošno za kraj. Pozivam sve gledatelje da nam se pridruže u polufinalnoj epizodi i prate nas jer smo stvarno pri kraju“, kroz smijeh dodaje Laura. Tko će se smjestiti vrhu bodovne ljestvice i tako zauzeti titulu finalista, ne propustite doznati u polufinalnoj epizodi hit showa ‘Tvoje lice zvuči poznato’ ove nedjelje u 20:15 na Novoj TV!