Polupani Lončić objavio satnicu: Punk rock maraton u Zagrebu

Dvije pozornice, osam bendova i sedam i pol sati punk rocka — prvo izdanje Polupanog Lončića stiže ove subote u Klub Boogaloo, a organizatori poručuju svima da dođu odmorni, hidrirani i mentalno spremni, jer ovo nije sprint nego punk rock maraton.

Objavljena je i službena satnica, koja jasno daje do znanja da publiku čeka večer bez predaha. Vrata kluba Boogaloo otvaraju se u 18:30, a Socijalna služba prva stiže na pozornicu u 20 sati. Gužva u 16-ercu na programu je u 20:45, a OSA u 21:30. ignor preuzima stage u 22:15, Petar Punk je na programu u 23 sata, Six Pack u 23:45, Fraktura Mozga u 00:30, a Mašinko je šlag na kraju i pred publiku stiže u 01:15 sati.

Drugim riječima, ako planirate poslušati sve bendove, subota je dan za ozbiljnu koncertnu kondiciju. Organizatori pozivaju publiku da se dobro pripremi jer večer donosi niz glasnih refrena, mosh pitova i nostalgije koja će trajati duboko u noć.

Iako je ranije najavljen i nastup benda Debeli Precjednik, bend je zbog privatne situacije jednog od članova odlučio napraviti pauzu od koncertnih aktivnosti na neodređeno vrijeme. Dobra vijest za fanove je da kultni album "Fist From East" iz 2003. godine dobiva svoje reizdanje na vinilu, koje će biti dostupno upravo od 25. travnja. Album je već dostupan na svim streaming servisima.

Polupani Lončić zamišljen je kao slavlje punk rocka koji je obilježio odrastanje više generacija, od kasnih devedesetih i ranih dvijetisućitih pa sve do današnjih dana. Tijekom večeri, dvije pozornice Kluba Boogaloo ugostit će bendove koji su oblikovali domaću i regionalnu scenu, ali i one koji joj danas daju novu energiju, stav i glasne refrene.

Organizatori su za ovu priliku pripremili i službeni merch, koji će biti dostupan u Klubu Boogaloo, čime će posjetitelji imati priliku ponijeti uspomenu s prvog izdanja ovog punk rock događanja.

Posljednje ulaznice za Polupani Lončić dostupne su u Dirty Old Shopu i putem sustava Entrio.