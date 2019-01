Polusestra napisala dvije knjige o Meghan: 'Izbrbljala sam sve'

Samantha Markle (54) stalno ima nešto novo za reći o polusestri Meghan Markle (37), a sada je u procesu spajanja svih svojih informacija u dvije knjige. Samantha je knjigu najavila još u studenom, a sada je obavijestila javnost da joj nije sve stalo u jednu.

[video: 1203325 / Meghan Markle sve je morala sama stvoriti, dok je Kate Middleton sve dobila na pladnju. Zbog toga ju Kate gleda kao prijetnju]

- Nisam si mogla pomoći, ali izbrbljala sam sve - napisala je Samantha na Twitteru.

Prvi dio knjige 'In the Shadows of the Duchess' će izaći taman u vrijeme Meghaninog termina u travnju, a drugi dva mjeseca nakon.

Foto: Paul Grover/Press Association/PIXSELL

Samanthina knjiga sadrži puno fotografija nje i Meghan za koje kaže da će dokazati koliko su vremena provele zajedno.

- Svidjet će vam se neke fotografije u mojoj knjizi. Također, demantirat će vaše zlobne tračeve da nismo imale zajednički život. Ja sam itekako njezina sestra i ako vam se to ne sviđa, šteta - ispričala je Samantha.

Foto: YouTube screenshot

Meghanina polusestra tvrdi da javnost ne zna cijelu istinu i da ona neće ništa tajiti.

- Od uspavanki do laži. Sve je to u mojoj knjizi. Ona pokriva sve što se događa 'iza kulisa' za što svijet ne zna. Vjerujte mi, ima puno toga - kaže Samantha.

