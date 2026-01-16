Obavijesti

Pomozite joj odabrati: Lille u nedoumici, koja je naslovnica njenog kalendara najbolja

Lidija Bačić zapalila je Instagram novom objavom u kojoj pita fanove koja im je naslovnica kalendara najbolja. Kako bi se svi mogli podsjetiti prijašnjih godina, Lille je priložila i fotke.
Jedna od najpopularnijih hrvatskih pjevačica, Lidija Bačić Lile, poznata je po provokativnim izdanjima koja redovito oduševljavaju njezine brojne obožavatelje. Već godinama, njezin godišnji kalendar postao je svojevrsna tradicija i jedan od najiščekivanijih proizvoda među njezinom publikom. | Foto: Lidija Bačić/Instagram
