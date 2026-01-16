Pomozite joj odabrati: Lille u nedoumici, koja je naslovnica njenog kalendara najbolja

Lidija Bačić zapalila je Instagram novom objavom u kojoj pita fanove koja im je naslovnica kalendara najbolja. Kako bi se svi mogli podsjetiti prijašnjih godina, Lille je priložila i fotke.
Jedna od najpopularnijih hrvatskih pjevačica, Lidija Bačić Lile, poznata je po provokativnim izdanjima koja redovito oduševljavaju njezine brojne obožavatelje. Već godinama, njezin godišnji kalendar postao je svojevrsna tradicija i jedan od najiščekivanijih proizvoda među njezinom publikom.
Svojom posljednjom objavom na Instagramu, Lidija je odlučila zagolicati maštu pratitelja i uključiti ih u odluku o tome koje je izdanje kalendara bilo najuspješnije.
Na svom Instagram profilu Lille je objavila kolaž devet naslovnica svojih kalendara, od 2018. pa sve do najnovijeg za 2026. godinu. Svaka fotografija prikazuje pjevačicu u drugačijem, pomno osmišljenom izdanju, od glamuroznih poza uz automobile, preko opuštenih trenutaka u prirodi i pjenastoj kupki, do minimalističkih studijskih fotografija koje ističu njezinu figuru.
U opisu objave, Lidija je izravno upitala svoje pratitelje: "Koja godina je imala najbolju naslovnicu kalendara?". Istovremeno, promovira i novi kalendar za 2026. godinu, na kojem pozira u atraktivnom crveno-bijelom bikiniju i sa šiltericom, već dostupan u prodaji
Obožavatelji su se odmah uključili u raspravu, a mišljenja su podijeljena. Dok su jedni hvalili sva izdanja, drugi su se ipak odlučili za svoje favorite. Među komentarima su se posebno istaknule 2020. i 2023. godina kao najdraže naslovnice, no komplimenata nije nedostajalo ni za jedno izdanje.
