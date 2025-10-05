Obavijesti

Show

Komentari 3
ZAUVIJEK U LJUBAVI

Ponosna mama Neda Ukraden: Dirljivom objavom čestitala kćeri i raznježila fanove

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: < 1 min
Ponosna mama Neda Ukraden: Dirljivom objavom čestitala kćeri i raznježila fanove
Foto: Instagram

Poznata pjevačica na društvenim je mrežama uz prigodne fotografije čestitala svojoj kćeri Jeleni i zetu Predragu na proslavi važne obljetnice

Glazbena diva Neda Ukraden, unatoč intenzivnim pripremama za veliki koncertni spektakl, uvijek pronalazi vrijeme za ono najvažnije – obitelj. Svojim je pratiteljima na Instagramu pružila uvid u intiman obiteljski trenutak, slaveći ljubav svoje kćeri i zeta koji su proslavili važnu obljetnicu.

Pjevačica je objavila fotografiju svoje kćeri Jelene i njezinog supruga Predraga, koji nasmijani poziraju s čašama šampanjca u marini okruženoj jahtama, odjeveni u elegantne bijele kombinacije. Uz fotografiju, Neda je uputila emotivnu poruku povodom njihove 16. godišnjice braka, koja je mnoge dirnula.

- Dragi moji Jeco i Peco, sretna vam 16. godišnjica vjenčanja. Vi ste dokaz da ljubav, poštovanje i podrška ne prolaze s godinama! - napisala je ponosna majka i baka. Posebno je istaknula i svoje unuke, djecu sretnog para: "A vaša divna dječica Aleksandra, Neda i Dušan su ne samo kruna vaše ljubavi, nego i najveće blago kojima ste obogatili naše živote. Hvala vam i živjeli zauvijek u ljubavi!"

PRIPREMA NEZABORAVAN SPEKTAKL! Neda Ukraden uskoro dolazi u Arenu Zagreb: 'Tri sata emocije! Bit će to kruna moje karijere...'
Neda Ukraden uskoro dolazi u Arenu Zagreb: 'Tri sata emocije! Bit će to kruna moje karijere...'

Objava je izazvala lavinu pozitivnih reakcija, a obožavatelji su paru uputili brojne čestitke i lijepe želje.

Ova topla obiteljska proslava dolazi u trenutku dok se Neda priprema za jedan od najvećih događaja u svojoj karijeri – koncert u Areni Zagreb, zakazan za 25. listopada. Na tom će spektaklu, kako je najavljeno, predstaviti i novu verziju svog legendarnog hita "Zora je", snimljenu s Kraljevskim filharmonijskim orkestrom u Londonu. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
FOTO Ovo su najljepše djevojke Jamesa Bonda: Samo jedna se uspjela udati za tajnog agenta
13 KULTNIH GLUMICA

FOTO Ovo su najljepše djevojke Jamesa Bonda: Samo jedna se uspjela udati za tajnog agenta

Od Ursule Andress, preko Grace Jones i Halle Berry, do Lée Seydoux, najpoznatiji agent James Bond od prvog prikazivanja prije 63 godine do danas imao je niz ljepotica...
FOTO Gdje su danas glumci koji su igrali Jamesa Bonda? Neki su šokirali svojom transformacijom
PRIJE 63 GODINE PRIKAZAN PRVI FILM

FOTO Gdje su danas glumci koji su igrali Jamesa Bonda? Neki su šokirali svojom transformacijom

Petog listopada 1962. javno je prikazan prvi film o Jamesu Bondu, a tijekom desetljeća tu su ulogu igrali Barry Nelson, Sean Connery, David Niven, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan i Daniel Craig.
'Otac me držao u naručju. Četnik mu je rekao da me baci u rijeku. Ostavio mi je ovaj privjesak'
GLUMAC TRAŽI ISTINU

'Otac me držao u naručju. Četnik mu je rekao da me baci u rijeku. Ostavio mi je ovaj privjesak'

Njemački glumac Edin Hasanović, koji je ostvario upečatljivu ulogu u filmu 'Na zapadu ništa novo' i nastupa u popularnoj seriji 'Tatort', već 33 godine traži oca koji je odveden s još 700 muškaraca i dječaka iz Zvornika

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025