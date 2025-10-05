Ponosna mama Neda Ukraden: Dirljivom objavom čestitala kćeri i raznježila fanove

Glazbena diva Neda Ukraden, unatoč intenzivnim pripremama za veliki koncertni spektakl, uvijek pronalazi vrijeme za ono najvažnije – obitelj. Svojim je pratiteljima na Instagramu pružila uvid u intiman obiteljski trenutak, slaveći ljubav svoje kćeri i zeta koji su proslavili važnu obljetnicu.

Pjevačica je objavila fotografiju svoje kćeri Jelene i njezinog supruga Predraga, koji nasmijani poziraju s čašama šampanjca u marini okruženoj jahtama, odjeveni u elegantne bijele kombinacije. Uz fotografiju, Neda je uputila emotivnu poruku povodom njihove 16. godišnjice braka, koja je mnoge dirnula.

- Dragi moji Jeco i Peco, sretna vam 16. godišnjica vjenčanja. Vi ste dokaz da ljubav, poštovanje i podrška ne prolaze s godinama! - napisala je ponosna majka i baka. Posebno je istaknula i svoje unuke, djecu sretnog para: "A vaša divna dječica Aleksandra, Neda i Dušan su ne samo kruna vaše ljubavi, nego i najveće blago kojima ste obogatili naše živote. Hvala vam i živjeli zauvijek u ljubavi!"

Objava je izazvala lavinu pozitivnih reakcija, a obožavatelji su paru uputili brojne čestitke i lijepe želje.

Ova topla obiteljska proslava dolazi u trenutku dok se Neda priprema za jedan od najvećih događaja u svojoj karijeri – koncert u Areni Zagreb, zakazan za 25. listopada. Na tom će spektaklu, kako je najavljeno, predstaviti i novu verziju svog legendarnog hita "Zora je", snimljenu s Kraljevskim filharmonijskim orkestrom u Londonu.