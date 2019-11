Dobri vojak Dudek: S puškom branio Sunju i prezirao politiku

Martin Sagner preminuo je u utorak u 88. godini života. U Gruntovčanima je igrao Andriju 'Draša' Katalenića zvanog Dudek, no javnosti je manje poznato da je glumac proveo devet mjeseci na sunjskoj fronti. U uskim krugovima bliskih ljudi s ponosom je govorio da je bio hrvatski branitelj. Nigdje to u javnosti nije isticao niti se time hvalio. Sagneru je u Domovinskom ratu zapovjednik bio Slobodan Praljak. Od djetinjstva je glumac znao s puškom. Sagnerovi doma nisu imali oružje, no susjed jest pa ga je redovito sa sobom vodio u lov. Kad je otišao na frontu, stariji mu se sin iz trećeg braka rodio, a mlađi je bio na putu.

Foto: Privatni album

- Pamtim ga kao iznimno karakternog čovjeka, koji je išao u rat s puškom, boriti se. Voljeli smo kasnije raspravljati o politici - rekao nam je glumac Žarko Potočnjak (73).

Sagner je početkom 90-ih bio i u Saboru kao zastupnik HDZ-a. Ali se toliko razočarao da je prestao izlaziti na izbore.

- A zakaj? Zato kaj se u Saboru niš ne odlučuje. Odlučuje se drugdje, a u Saboru se brblja – objasnio je Sagner u jednom intervjuu za Jutarnji list, žaleći se da je kao zastupnik svaki put dobio po prstima “ako bi malo skrenul od zaključaka Predsjedništva”.

- I u Saboru sam bil Dudek - rekao je rezignirano.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Novije serije Sagner nije pratio. Malo je gledao i televiziju. Počeo bi pa bi mu zasmetalo.

– Slomi mi vjeru u pamet toga kaj se radi pa odustanem. Sve se pretvara u stjecanje ne znam čega. Toliko ulagati u pohlepu je bedastoća. I velika zabluda. Neki si zarađuju novce i s tonovima koji imaju svoje mjesto u glazbi, ali nisu glazba. Slično je i s glumom. Važno je da se novac zarađuje. Novac je postao zlatno tele, a to nije svrha života. Ne bi smjela biti - bio je oštar.

Foto: HRT

Zato je radije, umjesto da se zamara današnjim programom, uzeo knjigu Tomislava Ladana. Napisao mu je Ladan u posveti da su pajdaši, čime se Sagner iznimno ponosio. I uživao s njim u dugim razgovorima. Zadnjih godina mučili su ga “Dnevnik” i informativne emisije. Govorio je da su sva sredstva dopuštena ako se ide dobrom, no dvojio je što je za koga dobro.

- Njima je dobro stečevina, penezi, a srca nema nigdje. Nema poštovanja ničega što je do sada stvoreno - pričao nam je Sagner, koji je nakon rata pokopao najstarijeg sina Olega, iz prvog braka.

Foto: Pixsell/presnimka

Za njegovu bolest liječnici nisu imali pomoći ni lijeka. Kad god bi mu netko spomenuo najstarijeg sina, oči bi mu zasuzile. Zadnjih desetak godina sjedio je za svojim radnim stolom, pisao bilješke, opažanja, razmišljanja... Namjera mu nije bila objaviti knjigu, ali zapise je ostavio sinovima Franu i Davoru, koje je dobio u skladnom braku sa suprugom Zoricom. Upoznao ju je u lovu. O njoj je govorio da je bolji strijelac puškom od njega. Veselilo ga je, govorio je, pisati, a sinovi neka s time rade što žele. Gluma i kamere mu nisu nedostajali. Radije je odlazio u Podravinu, ali sinovi i supruga nisu ga puštali samog.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

– Boje se da se ne popiknem, da ne padnem. Ja još vjerujem da mogu i potrčati i podići nešto, a oni misle da mi ne ide pa me paze. Imam tamo svoj vrt s povrćem, ali ne okopavam, samo nadgledam kako ga obrađuju - govorio je Sagner.

Foto: HRT/screenshot

Nekad mu je bilo važno ići u lov, ali i hraniti životinje. Zimi bi odnio košaru punu kukuruza i ostavio da životinje imaju što jesti. Volio je i puno hodati po travi, potoku, šumi, sjesti i uživati u prirodi. Potom mu je užitak bio sjediti u svojem vrtu na štokrlu i uživati. Potom je sam sebe zabavljao stvaranjem novog imidža. Po sredini lica pustio je bradu, dok se sa strane i dalje brijao. Htio je vidjeti kako će izgledati kad brada naraste. Želio je sebe promatrati sasvim prirodnog, kako mu je Bog dao.

- Sa strane je brijem, to nema veze s Bogom. Tu sam si sam odredio kako će rasti - šalio se Sagner.

Foto: HRT/screenshot

Glumac je ostavio veliki trag u hrvatskom glumištu. Njegovu opusu, liku Dudeka, dive se i mlađi kolege.

- Obilježio je moju generaciju, ali ne samo moju. Njegove uloge pamtit ćemo zauvijek. To su antologijske uloge. Dudek ga je obilježio, iako je Martin imao još mnogo drugih sjajnih uloga - rekao nam je glumac Tarik Filipović (47).