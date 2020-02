Popljuvao nominacije za Porin: Za pola imena nisam nikad čuo

Višestruki dobitnik Porina Jacques Houdek (38) svog je Porina za najboljeg novog izvođača poklonio Roku Blaževiću (19), još uvijek aktualnom apsolutnom pobjedniku Dore i hrvatskom eurovizijskom predstavniku.

Nakon proglašenja službenih nominacija za ovogodišnju glazbenu nagradu 'Porin', Jacques nije krio svoju začuđenost objavljenim nominacijama, posebno u nekim kategorijama. Objavio je video na društvenim mrežama u trajanju o 20 minuta gdje je pjevač progovorio o problemima hrvatske glazbene scene.

- Čestitke svim nominiranima. Malo mi se čini deplasirano, čak i smiješno pričati o nekom Porinu koji je diskografska nagrada, stručna nagrada između glazbenika. Čini mi se da je proteklih deset godina izgubio na snazi, ali dobro, to je nagrada struke - počeo je Jacques te dodao kako su neki njegovi kolege također ostali začuđeni s nominacijama.

- Ja doista ne znam barem pola imena koja su nominirana za Porin i tu ne mogu ostati ne zatečen jer se pitam dal' živim ispod kamena.

Bitno je da mi se čini da taj Porin sve manje ima smisla. To je nešto što komuniciraju sa mnom i moji kolege. Svi su se čudili. Ja se više ničem ne čudim. Dovoljno mi je da ja ne znam da mi to nije normalno - nastavio je glazbenik koji smatra kako nagrade vrlo često odlaze u ruke onima koji to ne zaslužuju.

- Krivo mi je da su neki ljudi ostali potpuno izignorirani. Šokantno mi je da Matija Cvek nije dobio nijednu nominaciju jer je napravio veliki uspjeh prošle godine. Osim toga, tu je i Roko Blažević, koji je na neki način moj štićenik - objasnio je Jacques.

Na kraju videa Jacques je Roku odlučio pokloniti Porina za najboljeg novog izvođača, istaknuvši kako je Roko to itekako zaslužio, svojom pobjedom na Dori i sjajnim predstavljanjem Hrvatske na Eurosongu pred 200 milijuna ljudi. Budući da se Porin u kategoriji 'Novi izvođač godine' može osvojiti samo jednom, Jacques je tako odlučio ispraviti nepravdu i nagraditi mladog Splićanina koji će u ulozi prošlogodišnjeg pobjednika Dore svojim nastupom otvoriti nadolazeći izbor hrvatske pjesme za ovogodišnji Eurosong.

