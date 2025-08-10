Aleksandra Prijović pokazala poveći trudnički trbuščić, sitno odbrojava do dolaska prinove

Aleksandra Prijović (29) razveselila je pratitelje najnovijom objavom na društvenim mrežama. Naime, pjevačica je otkrila kako izgleda u zadnjem mjesecu trudnoće, a svoj prilično veliki trbuh istaknula je u uskoj bijeloj haljini na cvjetove, držeći ruke nježno položene ispod stomaka, gledajući spokojno u daljinu. Uz objavu je stavila pješčani sat koji simbolizira odbrojavanje do poroda, koji bi trebao biti uskoro.

Vrlo brzo počeli su pristizati brojni komentari na račun ljepote i trudničkog sjaja Aleksandre.

- Prelijepaaa, bas sam se pitala kako li si - jedan je od komentara, budući da se pjevačica neko vrijeme nije oglašavala na društvenim mrežama.

- Naša najljepša - napisala je druga obožavateljica u komentarima.

Podsjetimo, nakon što je oborila sve regionalne rekorde po broju rasprodanih koncerata i arena, Aleksandra Prijović (29) uzela je pauzu i otkrila da je trudna. Očekuje djevojčicu, što joj je, kako je ranije priznala, bila velika želja.

Nedavno je sa suprugom Filipom Živojinovićem (40) i sinom Aleksandrom (6) uživala na različitim destinacijama, među kojima je bio i čarobni Disneyland.