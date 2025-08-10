Aleksandra Prijović uskoro će roditi drugo dijete, ovog puta curicu. Sa suprugom Filipom već ima šestogodišnjeg sina Aleksandra
Aleksandra Prijović pokazala poveći trudnički trbuščić, sitno odbrojava do dolaska prinove
Aleksandra Prijović (29) razveselila je pratitelje najnovijom objavom na društvenim mrežama. Naime, pjevačica je otkrila kako izgleda u zadnjem mjesecu trudnoće, a svoj prilično veliki trbuh istaknula je u uskoj bijeloj haljini na cvjetove, držeći ruke nježno položene ispod stomaka, gledajući spokojno u daljinu. Uz objavu je stavila pješčani sat koji simbolizira odbrojavanje do poroda, koji bi trebao biti uskoro.
Vrlo brzo počeli su pristizati brojni komentari na račun ljepote i trudničkog sjaja Aleksandre.
- Prelijepaaa, bas sam se pitala kako li si - jedan je od komentara, budući da se pjevačica neko vrijeme nije oglašavala na društvenim mrežama.
- Naša najljepša - napisala je druga obožavateljica u komentarima.
Podsjetimo, nakon što je oborila sve regionalne rekorde po broju rasprodanih koncerata i arena, Aleksandra Prijović (29) uzela je pauzu i otkrila da je trudna. Očekuje djevojčicu, što joj je, kako je ranije priznala, bila velika želja.
Nedavno je sa suprugom Filipom Živojinovićem (40) i sinom Aleksandrom (6) uživala na različitim destinacijama, među kojima je bio i čarobni Disneyland.
