Serijal "Off Campus" objavljen je 2015. godine, a sastoji se od pet knjiga koje prate hokejaše sa sveučilišta Briar dok prolaze kroz ljubavne odnose, slomljena srca i osobni razvoj tijekom studentskih dana
Popularni serijal "Off Campus" stigao na male ekrane, evo tko je utjelovio hokejašku zvijezdu
Popularni ljubavni serijal "Off Campus" autorice Elle Kennedy konačno je stigao na male ekrane. Adaptacija hit knjiga dostupna je od 13. svibnja na Primeu, a sama autorica je za People komentirala kako je u jednom trenutku mislila da se projekt neće nikada realizirati. Serijal je prvi put otkupljen za ekranizaciju još 2019. godine, no razvoj su usporili pandemija COVID-19, štrajk scenarista i brojne produkcijske prepreke.
- Mislila sam da se ovo nikada neće dogoditi. U Hollywoodu se stvari događaju iznimno sporo, a onda odjednom jako brzo - komentirala je Kennedy.
Serijal "Off Campus", koji je Kennedy objavila još 2015. godine, sastoji se od pet knjiga koje prate hokejaše sa sveučilišta Briar dok prolaze kroz ljubavne odnose, slomljena srca i osobni razvoj tijekom studentskih dana. Knjige su prevedene i na hrvatski jezik u izdanju naklade Neptun.
Televizijska adaptacija prati redoslijed knjiga, pa je prva sezona temeljena na romanu "Pogodba" iz 2015. godine. Priča prati Hannu, studenticu glazbe koja ne podnosi hokej, i Garretta, zvijezdu sveučilišne hokejaške momčadi, čiji se neočekivani odnos postupno razvija u romansu.
Poput popularne serije "Bridgerton", svaka sezona "Off Campusa" fokusirat će se na drugi ljubavni par, baš kao što je to i u knjigama. Garretta je utjelovio Belmont Cameli, dok Hannu igra Ella Bright.
Autorica Kennedy je posebno uživala promatrajući proces castinga i testiranja kemije među glumcima. Kaže kako nije bilo važno samo funkcioniraju li glavni glumci kao par, već i imaju li svi članovi glumačke ekipe dobru međusobnu dinamiku. Glumica Ella Bright također je otkrila da su producenti tijekom audicija posebno inzistirali na napetosti i emocionalnoj povezanosti između likova.
- Htjeli su osjetiti tu napetost u prostoriji - rekla je Bright prisjećajući se prvog susreta s Belmontom Camelijem tijekom testiranja scena.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+