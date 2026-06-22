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ODMOR U HRVATSKOJ

Popularni Youtuber tulumario je u Splitu! Htio je prići djevojci, a iznajmio je i luksuznu jahtu...

Piše Maša Mai Čigir,
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Popularni Youtuber tulumario je u Splitu! Htio je prići djevojci, a iznajmio je i luksuznu jahtu...
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Foto: screenshoot/Youtube

David Dobrik stigao je sa svojim prijateljima u Hrvatsku te u najnovijem vlogu pokazao pratiteljima kako su se zabavljali...

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Popularni američki youtuber i influencer, David Dobrik, objavio je na svom YouTube kanalu novi vlog koji je sniman upravo u Splitu. Dobrik je vlog snimio 16. lipnja te u njemu prikazao kako se ludo zabavljao u Splitu sa svojim prijateljima. 

Foto: screenshoot/Youtube

Davidu je za oko zapela i jedna Splićanka koja ga je jako podsjećala na glumicu Natalie Portman. Pitao je konobara kako da joj priđe, a kad je konobar primijetio da djevojka odlazi David je požurio i otrčao do nje. 

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Foto: screenshoot/Youtube

David i njegovo društvo za svoj boravak u Hrvatskoj iznajmili su luksuznu jahtu od 48 metara koja nudi 19 kabina, jacuzzi te ukupno može primiti 38 ljudi, a početna cijena najma je 90 tisuća eura kako piše na službenoj stranici.

Foto: screenshoot/Youtube
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David Dobrik inače je iz Slovačke, a nakon završetka srednje škole preselio se u Los Angeles te tamo započeo svoju karijeru. Njegova veza s influencericom Lizom Koshy bila je izrazito popraćena, a kad su prekinuli ostavili su fanove u šoku. David danas najčešće snima 'prankove' i vlogove a njegovo bogatstvo procjenjuje se na čak 25 milijuna dolara.

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