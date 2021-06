Tijekom intervjua u podcastu 'Ajmo iskreno s Dorijanom Klarićem' popularni pjevač Jacques Houdek (40) priča je o svojoj karijeri, uspjesima i neuspjesima te mišljenjima o kolegama i glazbenoj industriji.

Houdek je objeručke prihvatio naslov 'Ajmo iskreno' i odmah priznao voditelju Dorijanu Klariću (36) da sebe smatra i 'pretjerano iskrenim', zbog čega je nekoliko puta loše prošao.

- Mnoge iskrenosti bih ublažio, pregrizao jezik... Nisam tip osobe koja žali za prolivenim mlijekom, kaj je bilo, bilo je... Neću reći da žalim, ali kad bih mogao vratiti, bio bih pametniji, mudriji, za sebe praktičniji - ispričao je pjevač.

Isto tako je rekao kako sada, 20 godina nakon što je započeo svoju glazbenu karijeru, ne može ni poslušati neke svoje ranije pjesme. Ali, kaže, ne želi što ih je snimio.

- Ja sebi ne mogu ništa tu spočitnuti, zato što mi je u tom trenutku to bilo top. Važno mi je bilo u svakom trenutku raditi nešto što volim - rekao je Jacques.

- Netko moju karijeru može gledati kao nedovoljnu, a ja je gledam kao da je prelila svaku čašu onoga što sam ja s 18 godina sanjao. Ja sam zamišljao, pjevat ću negdje po Europi po malim klubovima za 100 ljudi, soul jazz i nešto intimno, nikad se nisam vidio kao zvijezdu... I mojih, čini mi se, 22 prodane velike dvorane Lisinski u 20 godina karijere su me demantirale u mojim snovima - izjavio je, otkrivajući što misli o svojim uspjesima.

Osvrnuo se i na ovogodišnju dodjelu nagrade Porin. Sam ima četiri kipića te nagrade, ali kaže kako mu ta priznanja nisu donijela toliko puno blagodati koliko se nadao. Sada se u potpunosti odmaknuo od nagrade.

- Izuzeo sam se iz glasanja za Porin, nisam dopustio izdavaču (RTL Music) da me nominira. Naprosto mi nije interesantno - priznao je pjevač.

Dok je s voditeljem Klarićem pričao o tome je li, osim tijekom pandemije, imao pauza u svojoj karijeri, dotaknuo se razdoblja od 2012. do 2014. godine, kad se njegov planiran odmor od estrade vremenski udvostručio.

- Imao sam potrebu maknuti se, imao sam privatnih problema ali i, sad to mogu reći, problema s izdavačima. Procijenio sam da se moram maknuti i ohladiti od svega. Došao sam do osjećaja da mi se najveća ljubav, glazba, neću reći zgadila, ali da mi se zamjerila do te mjere da ja više to uopće ne želim. Zastrašujuće koliko mi nije nedostajala - pojasnio je svoju odluku.

- U pauzi sam skinuo četrdeset i nešto kilograma, šetao sam klinca, kolica, pazio sam da jedem uredno, ali nikakav režim, jednostavno bez stresa, u rutini... Žalosno da me nitko nije vidio tak kak' sam bil' lepi - našalio se o svojoj, do sad, najvećoj fizičkoj transformaciji.

Ono što ga je nakon tog 'najljepšeg privatnog doba' vratilo u javnost bio je poziv u televizijsku emisiju 'Voice'.

- S 40 godina se osjećam nikad bolje, nikad kreativnije i imam osjećaj da ću tek sad u narednom desetljeću ili dva dati najbolje od sebe. Nikad me glas nije bolje služio, sad sam u fazi u kojoj se generiralo neko iskustvo i nadam se pamet - izjavio je Houdek.

