Porin je važan jer je to nagrada gdje te ne mogu birati tata i mama. Biraju te ljudi u tišini doma svoga i nema svjedoka što su zaokružili, rekao je o domaćoj glazbenoj nagradi Zlatan Stipišić Gibonni. Porin će biti u subotu u Zagrebu, na južnoj strani HRT-a, odluka je to čelnih ljudi koji vode ovu diskografsku nagradu. I ovaj put će, kaže, pratiti dodjelu.

- Gledam ja to uvijek, to je manifestacija gdje sam ja od prvih dana, puno je to meni značilo. Kad je prvi Porin bio, u onim vremenima, mi smo došli s nekim očekivanjima, a to je sve nadmašilo naša očekivanja - rekao je Gibonni.

A splitski je glazbenik dobitnik prvog Hita godine i nagrade za Pjesmu godine Porin. Osvojio je ih je puno, ali, kaže u šali, ni sam nije siguran točno koliko.

- Na Porinovim stranicama piše da sam ih dobio 37, ali nisam siguran da su svi moji - dodao je glazbenik.

Prošlogodišnja dodjela također je organizirana u Zagrebu, ali u obliku TV emisije, bez izvođača i medija. Sada će biti na otvorenom i s izvođačima. U glavnome gradu su do sada (prije pandemije) bile tri dodjele 1996., 2008. i 2014. godine.

- I ove ćemo godine u sklopu dodjele uživati u nastupima uživo nekih od najvećih imena hrvatske glazbe. Svi izvođači koji nastupaju u programu kao i nominirani u kategorijama koje će biti proglašene tu večer uz prisutnost medija će prisustvovati dodjeli Porina s obzirom na to da i dalje pazimo na epidemiološke mjere, ali ove godine na otvorenom. Glazba uživo se napokon vraća i ovo je nadam se zadnja modifikacija dodjele. A publika će još ove godine sve moći pratiti u prijenosu uživo na HTV1! - najavio je Davor Drezga, izvršni direktor Porina.

U subotu nas očekuju nastupi Albine, Vinka Ćemeraša, Matije Dedića, Massima, Mije Negovetić, tria „9OF3“, Pavela, Marka Tolje, Damira Urbana, Zsa Zse & Hiljsona!... Iako sretni jer će barem donekle podsjetiti na stara dobra vremena, odnosno nastupe uživo i pred publikom, ovim pandemijskim vremenima autor Ivica Propadalo prilagodio je i samu statuu. Ima masku.

- Pandemija nažalost sustavno ostavlja trag na naše živote. Ovog perioda ćemo se dugo sjećati, pogotovo mi glazbenici, a i umjetnici općenito. Glazba i umjetnost postoje zbog publike i kontakta s njom, a danas je između nas velika distanca - komentirao je Propadalo te dodao:

- U promišljanju kako bi trebao izgledati Porin u 2021. godini nosio sam se mišlju da mora imati nekakvo posebno obilježje, koje će nas podsjećati na dane glazbene šutnje.