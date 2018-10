Porno glumica 'otela' ime Miley Cyrus, a Sheldon se zvao 'Ken'

Serija 'Teorija velikog praska', koja je u 11 godina emitiranja postala jedna od najgledanijih na svijetu, se u početku trebala zvati 'Lenny, Penny i Kenny' jer je glavni lik Sheldon bio Ken (Kenny). Producenti su na kraju ipak promijenili ime u 'The Big Bang Theory' ili u hrvatskom prijevodu 'Teorija velikog praska'.

Foto: IMDB

Osim toga, Mr. Bean se trebao zvati Mr. Cauliflower. Izvorno se zvao Mr. White, ali su se tvorci showa počeli 'razbacivati' imenima raznog povrća. Na kraju je nazvan Bean (grah), iako je u jednom trenutku u igri bilo i ime Mr. Cauliflower (cvjetača).

Lik Mr. Beana je nastao dok je Rowan Atkinson studirao na Sveučilištu Oxford. Na festivalu komedije u Montrealu, u Kanadi, Atkinson je prvi put 'testirao' svoj humoristični skeč i prezentirao nijemi lik Mr. Beana međunarodnoj publici. Kasnije je snimljeno 15 polusatnih epizoda, a bila je to najuspješnija serija desetljeća i bila je gledana u više od 190 zemalja u cijelom svijetu.

Foto: 24sata

Popularna dječja serija 'Hannah Montana' s Miley Cyrus u glavnoj ulozi se trebala Alexis Texas, ali isto ime ima i jedna poznata porno glumica, pa su producenti odustali od te ideje.

Kultna serija Prijatelji (Friends) se trebala zvati 'Six of One'. Američka serija prati avanture šest prijatelja koji zajedno žive u New Yorku. Likovi Ross, Rachel, Monica, Chandler, Phoebe i Joey osvojili su srca publike. Ukupno je snimljeno 236 epizoda u 10 sezona. Glumcima je ponuđena i 11 sezona, ali ponudu su odbili uz objašnjenje da bi to uništilo reputaciju serije i 'razvodnilo' priču.

Foto: Promo

Serija 'Umorstva u Midsomeru' se trebala zvati 'Barnaby'. Broj ubojstava u seriji Umorstva u Midsomeru nakon ovogodišnje 20. sezone popeo se na 320, što to fiktivno idilično područje ruralne Engleske po stopi ubojstava svrstava u rang opasnijih svjetskih zemalja. Uz to, u toj je seriji čija se radnja odvija u pitoresknim selima nastanjenim dobrostojećim engleskim obiteljima, bilo je 11 smrtonosnih nesretnih slučajeva, 11 samoubojstava i sedam prirodnih smrti...

Foto: screenshot/Youtube

Pilot epizoda The Killings at Badger’s Drift privukla je 13,5 milijuna gledatelja, što je bila najgledanija dramska emisija 1997. u Velikoj Britaniji. U Umorstvima u Midsomeru mogli su uživati gledatelji u 231 zemlji, od Afganistana do SAD-a, Australije i Zambije.

Serija 'Moderna obitelj' (Modern family) se u početku trebala zvati Američka obitelj, ali su se ipak odlučili za 'modernu' verziju. Serija je dosad 'pokupila' brojne istaknute nagrade, među kojima i više od 10 Emmyja. Kritičari diljem svijeta su hvalili 'Modernu obitelj' zbog humora i odabira likova.

Uspoređivali su ju s mnogim humorističnim serijama poput 'Prijatelja' i 'Cosby Showa'. Serija je još uvijek jako popularna, a posljednja sezone je šokirala fanove jer su producenti odlučili ubiti jednog od glavnih likova.

Foto: Reuters/Pixsell

Tema: FILM